संजय राऊतांचं ईडीविरोधात PM मोदींना पत्र; पत्रकार परिषदेत करणार खुलासा

मुंबई : शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी ईडीविरोधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. हे पत्र ते आज संध्याकाळी पत्रकार परिषदेत सार्वजनिक करणार आहेत. त्याचबरोबर ईडीच्या कारवायांसंदर्भात टप्प्याटप्प्यानं काही गोष्टी समोर आणणार आहेत, अशी माहिती स्वतः राऊत यांनी दिली. (Sanjay Raut letter to PM Modi against ED Will reveal in press conference)

राऊत म्हणाले, "जे सत्य आहे जो अन्याय आहे, त्याविरोधात बोलल पाहिजे. विरोधी पक्षातील काही प्रमुख लोकांच्या भ्रष्टाचार आणि घोटाळे समोर आणले पाहिजेत. हे लोकांसमोर आणण्याला टार्गेट म्हणू नका. काही विशिष्ट लोक आमच्यावरती हल्ले करतात आणि त्याचवेळेला मोठंमोठे घोटाळे करुन नामनिराळं राहतात. त्यांचे मुखवटे फाडले पाहिजेत"

त्याचबरोबर ईडी संदर्भातही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे १३ पानाचं पुराव्यासह एक पत्र दिलं आहे. अनेक पत्रकारांचा आग्रह आहे की, मी हे पत्र मीडियासमोर, देशासमोर ठेवावं. त्यानुसार हे पत्र मी आज मीडियाला देईन. टप्प्याटप्प्यानं विरोधकांचे घोटाळे बाहेर काढणार आहे. यातला आज पहिला भाग बाहेर येईल, असंही यावेळी संजय राऊत यांनी सांगितलं.

दरम्यान, आज (मंगळवार) संध्याकाळी ४ वाजता संजय राऊत शिवसेना भवनात पत्रकार परिषद घेणार आहेत. या पत्रकार परिषदेत ते काय खुलासे करतील याची अनेकांना उत्सुकता आहे.