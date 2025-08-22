महाराष्ट्र बातम्या

Sanjay Raut : जे पक्ष फोडले, त्यांचीच मते मागता? उपराष्ट्रपती निवडणुकीवरून संजय राऊत यांची विचारणा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील प्रमुख नेत्यांना मतांसाठी फोन केला.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
Updated on

मुंबई - ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना काल ‘एनडीए’चे उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांना मतदान करावे, यासाठी फोन केला होता. अशा फोनकडे आम्ही शिष्टाचार म्हणून पाहतो.

