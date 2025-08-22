Sanjay Raut : जे पक्ष फोडले, त्यांचीच मते मागता? उपराष्ट्रपती निवडणुकीवरून संजय राऊत यांची विचारणा

मुंबई - ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना काल ‘एनडीए’चे उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांना मतदान करावे, यासाठी फोन केला होता. अशा फोनकडे आम्ही शिष्टाचार म्हणून पाहतो..‘एनडीए’च्या उमेदवाराला शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांचे खासदार मतदान करणार नाहीत,’ असे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी ठामपणे सांगितले.‘‘जे पक्ष फोडले, त्याच पक्षांकडे मते मागता; तुम्हाला तुमची मते फुटायची भीती वाटत आहे का?’ असा सवाल त्यांनी केला..‘जे पक्ष फोडले, त्याच पक्षांकडे मते मागता; तुम्हाला तुमची मते फुटायची भीती वाटत आहे का?’ असा सवाल त्यांनी केला. हुकुमशाहीविरुद्ध लढण्याची किंवा राज्यघटना पायदळी तुडवणाऱ्या लोकांविरुद्ध आमच्यासारख्या लोकांनी, उद्धव ठाकरे यांनी ठाम भूमिका घेतली आहे,’ असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले..‘फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील प्रमुख नेत्यांना मतांसाठी फोन केला. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह राष्ट्रीय पातळीवर बोलत आहेत. पण हिंदूहृदयसम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार यांचा पक्ष राज्यघटनेच्या विरोधात जाऊन फोडला. आमदार-खासदार ५० कोटींना विकत घेतले आणि तुम्ही त्याच पक्षाकडे मते मागता याचे मला आश्चर्य वाटत आहे,’ असेही ते म्हणाले.तुमच्याकडे बहुमत आहे, असे म्हणता तर तुम्हाला मते मागायची गरज नाही, असे सांगत उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक दोन्ही बाजूंसाठी सोपी नसल्याते राऊत म्हणाले..मराठी उमेदवार असता तर...ते म्हणाले की, आम्हाला देवेंद्र फडणवीस यांनी चाणक्यगिरी शिकवू नये. सी. पी. राधाकृष्णन महाराष्ट्राचे मतदार आहेत, मग त्यांनी धोतर नेसून जायला पाहिजे होते. लुंगी कसली नेसता.कोणताही राज्यपाल हा त्या राज्यामध्ये असतो तेव्हा तो राज्याचा प्रथम नागरिक असतो, हे आम्हाला माहिती आहे..घटना आम्हाला माहिती असून आम्ही घटनेचे पालनही करतो. ते घटना पायदळी तुडवतात. पण राज्यपाल या राज्याचे मतदार आहेत, नागरिक नाहीत. आता यापुढे राज्याचे नाही, तर दिल्लीचे मतदार असतील. त्यांचे मूळ तमिळनाडूमध्ये आहे. मराठी माणूस दिला असता तर त्यावर चर्चा होऊ शकली असती, असेही संजय राऊत म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.