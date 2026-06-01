ग्राहकांचा विश्वासघात! तारणातील दागिन्यांवरच अधिकाऱ्यांचा डल्ला; सर्वात मोठ्या बँकेत घोटाळा

नांदेड : स्टेट बैंक ऑक इंडियाच्या डॉक्टर लेन शाखेतील अधिकाऱ्यांनी तारण ठेवलेल्या दागिन्यांवर डल्ला मारला. जवळपास ८५ लाख ८१ हजार ५९७ रुपयांच्या दागिन्यांचा अपहार झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी शाखेतील दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध वजिराबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. २७ जून २०२५ ते ११ मे २०२६ या कालावधीत एसबीआय शाखेत हा प्रकार घडला..मिळालेल्या माहितीनुसार, रोख व्यवस्थापक आदित्य प्रकाश सेनगावकर (वय ४०) आणि सेवा व्यवस्थापक जीवन माधवराव जगदाळे (वय ३९) यांनी संगनमत करून पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी बँकेत तारण म्हणून ठेवण्यात आलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांमध्ये फेरफार केल्याचे तपासात समोर आले. बँकेत ८०५.९० ग्रॅम सोन्याचे दागिने ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ३९१.६० ग्रॅम अस्सल सोने काढून त्याऐवजी ४१४.३० ग्रॅम बनावट सोने ठेवण्यात आले..Gold Loan Fraud: बनावट सोन्याने १८ लाखांचा घोटाळा; एचडीएफसी बँकेच्या गोल्ड लोन व्हॅल्युअरसह १२ जणांवर गुन्हा.या प्रकारामुळे बँकेसह संबंधित ग्राहकांची ८५ लाख ८१ हजार ५९७रुपयांची फसवणूक झाली. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर शाखेचे मुख्य व्यवस्थापक राजीव अनंत कदम यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक परमेश्वर कदम करीत आहेत. बँकेतील इतर व्यवहारांचीही चौकशी सुरू आहे..Gold Fraud: व्यावसायिक नात्याचा गैरफायदा; सराफाची दीड कोटींची फसवणूक, तिघांवर गुन्हा दाखल.कला मंदिर परिसरातील एसबीआयमध्ये तारण ठेवलेले ८० तोळे सोने लंपास केले. तसेच बनावट सोनेसुद्धा या लॉकरमध्ये ठेवण्यात आले. एक आरोपी पकडला असून दुसरा फरार आहे. लवकरच त्याताही ताब्यात घेतले जाईल अशी प्रतिक्रिया पोलीस निरीक्षक परमेश्वर कदम यांनी दिली.