पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची ८ फेब्रुवारीला शिष्यवृत्ती परीक्षा! अर्ज भरण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत; चौथी व सातवीची ‘या’ दिवशी परीक्षा

सोलापूर : इयत्ता पाचवी व आठवीतील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने परीक्षेची तारीख जाहीर केली आहे. विद्यार्थ्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत परीक्षेसाठी अर्ज करता येणार आहे.
शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी प्रथम भाषा, गणित, तृतीय भाषा आणि बुद्धिमत्ता चाचणी, असे चार विषय असतील. एकूण ३०० गुणांची ही परीक्षा असेल. या परीक्षेसाठी नियमित शुल्कासह २७ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत शाळा माहिती प्रपत्र, आवेदनपत्र आणि शुल्क ऑनलाइन भरता येणार आहे. १ ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत विलंब शुल्कासह विद्यार्थ्यांना अर्ज करता येणार आहेत.
शिष्यवृत्ती परीक्षेत गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या इयत्ता चौथीतील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी पाच हजार रुपये आणि सातवीतील विद्यार्थ्यांना साडेसात हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. दरम्यान, नव्या शासन निर्णयानुसार ८ फेब्रुवारीला होणारी पाचवी व आठवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा ही शेवटची असणार आहे
विद्यार्थ्यांकडून भरून घेतले जात आहेत अर्ज
यंदा पाचवी व आठवी आणि चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा होणार आहे. पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा ८ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. एप्रिल-मे महिन्यात चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचे नियोजन आहे. सध्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षेचे अर्ज भरून घेतले जात आहेत.
- कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर
चौथी व सातवीची शिष्यवृत्ती मे महिन्यात
इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील अंतिम सत्र परीक्षा झाल्यावर होईल. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून त्याचे वेळापत्रक पुढील महिन्यात जाहीर होईल. शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार यापुढे आता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांचीच शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाणार आहे. दरम्यान, यंदा चौथी, पाचवी, सातवी व आठवीतील १५ हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षा देतील. त्या सर्व विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून भरले जाणार आहे.
