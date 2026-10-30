Maharashtra School Diwali Vacation District Wise : शाळांच्या दिवाळी सुट्ट्यांबाबत पालकांमध्ये संभ्रम; तुमच्या जिल्ह्यात शाळा कधी बंद होणार अन् कधी सुरू? पाहा जिल्ह्यानिहाय संपूर्ण यादी!

दिवाळीचा सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना, राज्यातील शाळांच्या दिवाळी सुट्ट्यांच्या अधिकृत तारखांवरून पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या सुरुवातीला जाहीर केलेल्या मूळ वार्षिक दिनदर्शिकेनुसार राज्यातील शाळांना २ नोव्हेंबर ते १४ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत दिवाळीची सुट्टी निश्चित करण्यात आली होती आणि सोमवार, १६ नोव्हेंबरपासून दुसरे सत्र सुरू होणार होते..मात्र, सणांचे प्रत्यक्ष दिवस, स्थानिक परिस्थिती आणि वार्षिक कार्यदिवसांचे गणित जुळवण्यासाठी पुणे, नागपूर आणि मराठवाड्यातील विविध जिल्हा परिषदांच्या शिक्षण विभागांनी स्थानिक पातळीवर सुधारित परिपत्रके काढून या सुट्ट्यांच्या कालावधीत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात शाळा बंद होण्याच्या आणि पुन्हा सुरू होण्याच्या तारखांमध्ये तफावत दिसून येत आहे..Tukaram Mundhe on MPSC Paper Leak : एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये! थेट 'या' ९ परीक्षांची होणार कसून चौकशी; १६ नोव्हेंबरपूर्वी पुरावे देण्याचे कडक आवाहन.तुमच्या जिल्ह्यात शाळा कधी बंद अन् कधी सुरू होणार? पाहा संपूर्ण वेळापत्रक:विविध जिल्ह्यांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या सुधारित आदेशांनुसार जिल्ह्यानिहाय सुट्ट्यांचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे:पुणे जिल्हा :सुट्टीचा कालावधी : ५ नोव्हेंबर ते १८ नोव्हेंबर २०२६शाळा पुन्हा कधी भरणार : गुरुवार, १९ नोव्हेंबर २०२६सातारा आणि सांगली जिल्हा :सुट्टीचा कालावधी : ५ नोव्हेंबर ते १८ नोव्हेंबर २०२६शाळा पुन्हा कधी भरणार : गुरुवार, १९ नोव्हेंबर २०२६नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्हा :सुट्टीचा कालावधी : ५ नोव्हेंबर ते २३ नोव्हेंबर २०२६शाळा पुन्हा कधी भरणार : २४ नोव्हेंबर रोजी गुरुनानक जयंतीची सार्वजनिक सुट्टी असल्याने, या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष वर्ग बुधवार, २५ नोव्हेंबर २०२६ पासून सुरू होतील.लातूर जिल्हा :सुट्टीचा कालावधी : ५ नोव्हेंबर ते २४ नोव्हेंबर २०२६शाळा पुन्हा कधी भरणार : बुधवार, २५ नोव्हेंबर २०२६नागपूर जिल्हा :सुट्टीचा कालावधी : २ नोव्हेंबर ते १६ नोव्हेंबर २०२६ (किंवा स्थानिक वेळापत्रकानुसार)शाळा पुन्हा कधी भरणार : मंगळवार, १७ नोव्हेंबर २०२६.वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत सुट्ट्यांच्या तारखा वेगळ्या का आहेत?शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) प्राथमिक शाळांना वर्षात किमान २०० दिवस आणि माध्यमिक शाळांना किमान २२० ते २३७ प्रत्यक्ष कार्यदिवस पूर्ण करणे अनिवार्य असते. वार्षिक सुट्ट्यांचे प्रमाण ठरवताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारातील ३ स्थानिक सुट्ट्या, संस्था स्तरावरील २ सुट्ट्या आणि स्थानिक सणांची परंपरा लक्षात घेऊन शिक्षणाधिकारी सुट्ट्यांचे वेळापत्रक लवचिक ठेवतात. यंदा दिवाळीचे मुख्य दिवस नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात येत असल्याने अनेक जिल्ह्यांनी २ नोव्हेंबर ऐवजी थेट ५ नोव्हेंबरपासून सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना सलग सुट्ट्यांचा लाभ घेता येईल..समुद्राच्या तळाशी लपलेला सर्वात घातक शिकारी! जो चक्क बाण सोडून शिकार करतो, त्याचे हे भयंकर रहस्य माहितीये का?.प्रवासाचे नियोजन करणाऱ्या पालकांसाठी महत्त्वाची सूचनाज्या पालकांना दिवाळीनिमित्त गावी जायचे आहे किंवा सहलीचे नियोजन करायचे आहे, त्यांनी राज्य सरकारच्या जुन्या परिपत्रकावर अवलंबून न राहता आपल्या पाल्याच्या शाळेकडून आणि स्थानिक जिल्हा परिषदेकडून जारी करण्यात आलेल्या सुधारित परिपत्रकाची खात्री करून घ्यावी. सर्व शाळांना निर्धारित २३७ कार्यदिवस पूर्ण करण्याचे कडक बंधन असल्याने, सुट्टी संपल्यानंतर शाळांमध्ये वेळेवर उपस्थित राहण्याचे आवाहन मुख्याध्यापक आणि शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.