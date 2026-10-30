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Maharashtra School Diwali Vacation District Wise : शाळांच्या दिवाळी सुट्ट्यांबाबत पालकांमध्ये संभ्रम; तुमच्या जिल्ह्यात शाळा कधी बंद होणार अन् कधी सुरू? पाहा जिल्ह्यानिहाय संपूर्ण यादी!

Maharashtra revised school holidays 2026 : शासनाचे मूळ वेळापत्रक अन् स्थानिक पातळीवरील मोठे बदल; पुणे, नागपूर, मराठवाड्यासह प्रमुख जिल्ह्यांतील सुट्ट्यांची नवी तारीख जाहीर
Major change in Diwali vacation dates of state schools.

Major change in Diwali vacation dates of state schools.

sakal

Vinayan
Updated on

दिवाळीचा सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना, राज्यातील शाळांच्या दिवाळी सुट्ट्यांच्या अधिकृत तारखांवरून पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या सुरुवातीला जाहीर केलेल्या मूळ वार्षिक दिनदर्शिकेनुसार राज्यातील शाळांना २ नोव्हेंबर ते १४ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत दिवाळीची सुट्टी निश्चित करण्यात आली होती आणि सोमवार, १६ नोव्हेंबरपासून दुसरे सत्र सुरू होणार होते.

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