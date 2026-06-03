Maharashtra School: प्रवेशोत्सवापासून ‘पिंक रूम’पर्यंत... सरकारी शाळांचा कायापालट होणार; मंत्री दादाजी भुसे यांचे मोठे निर्देश

मुंबई : महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी, सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावून आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊन, या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशसंख्येत वाढ करण्यावर विशेष भर दिला आहे. मंत्रालयात आयोजित एका आढावा बैठकीदरम्यान त्यांनी सांगितले की, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळांच्या आदर्श कामगिरीचा वस्तुपाठ समोर ठेवून, सर्वच सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्याचे प्रयत्न अधिक तीव्र केले पाहिजेत..मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला शाळांमध्ये 'प्रवेशोत्सव' साजरा करून विद्यार्थ्यांचे उत्साहात स्वागत केले जाईल. याव्यतिरिक्त, शाळा पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी शाळेचा परिसर स्वच्छ करणे, विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे गणवेश उपलब्ध करून देणे आणि पाठ्यपुस्तकांचे वेळेवर वाटप करणे, या बाबी सुनिश्चित करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, पिण्याच्या पाण्याची सोय, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, रंगकाम व देखभालीची कामे आणि विद्यार्थिनींसाठी 'पिंक रूम्स'ची उपलब्धता यांसारख्या व्यवस्थाही सुनिश्चित केल्या जातील..Mumbai: रात्री २ च्या सुमारास नग्न अवस्थेत महिला कार्यकर्त्याला फोन केला, नंतर भलतीच मागणी; भाजपच्या नेत्याचं विकृत कृत्य.विद्यार्थ्यांमध्ये कला, संगीत, अभिनय आणि वक्तृत्व यांसारखी कौशल्ये विकसित करण्यासाठी 'जवाहर बाल भवन'च्या धर्तीवर विविध उपक्रम राबवले जातील. शाळांच्या विकासासाठी माजी विद्यार्थी संघटना आणि 'कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व' (CSR) निधीची मदत घेतली जाईल. शिवाय, जिल्हा परिषद शाळांच्या आवारात अंगणवाड्या स्थापन केल्या जातील; ज्यामुळे भविष्यात प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थी प्रवेशसंख्या वाढण्यास मदत होईल..राज्यातील सर्व शाळांमध्ये त्यांचे माध्यम किंवा व्यवस्थापन कोणतेही असो मराठी भाषेचे अध्यापन अनिवार्य असेल आणि या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. याव्यतिरिक्त, शाळांमध्ये ‘आईच्या नावाने एक झाड’ ही वृक्षारोपण मोहीम प्रभावीपणे राबवण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले आहेत. बैठकीदरम्यान, शिक्षकांची रिक्त पदे वेळेवर भरण्यावर आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित योजनांची अंमलबजावणी अधिक सुधारण्यावरही भर देण्यात आला..Navi Mumbai: प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं, नंतर वारंवार शरीरसंबंध; १५ वर्षीय मुलगी गर्भवती राहताच..., तरुणाच्या कृत्यानं खळबळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.