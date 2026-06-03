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Maharashtra School: प्रवेशोत्सवापासून ‘पिंक रूम’पर्यंत... सरकारी शाळांचा कायापालट होणार; मंत्री दादाजी भुसे यांचे मोठे निर्देश

Government School Development : महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी 'प्रवेशोत्सव' उपक्रमाद्वारे दर्जेदार शिक्षण, सुधारित पायाभूत सुविधा आणि सरकारी शाळांमधील विद्यार्थी संख्येत वाढ करण्यावर भर दिला आहे.
Government School Development

Government School Development

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी, सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावून आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊन, या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशसंख्येत वाढ करण्यावर विशेष भर दिला आहे. मंत्रालयात आयोजित एका आढावा बैठकीदरम्यान त्यांनी सांगितले की, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळांच्या आदर्श कामगिरीचा वस्तुपाठ समोर ठेवून, सर्वच सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्याचे प्रयत्न अधिक तीव्र केले पाहिजेत.

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