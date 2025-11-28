महाराष्ट्र बातम्या

School Holiday: राज्यात 5 डिसेंबरला सर्व शाळा बंद राहणार; जाणून घ्या कारण काय

schools closed on 5th December: शालेय विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र राज्य मुख्यध्यापक संघ महामंडळाने ५ डिसेंबरला राज्यव्यापी संपाचा इशारा दिला आहे.ज्यामुळे प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा मोठ्या प्रमाणावर बंद राहण्याची शक्यता आहे
All School Closure on 5th December: राज्यातील सर्व शाळा येत्या ५ डिसेंबरला बंद राहणार आहे. राज्यव्यापी शिक्षक संघटनेने संपाचा इशारा दिला असून, विविध मागण्यांबाबत तो आयोजित केला जात आहे. त्यामुळे त्या दिवशी शिक्षक शाळेत उपस्थित राहणार नाहीत, आणि विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो.

