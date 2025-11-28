School Holiday: राज्यात 5 डिसेंबरला सर्व शाळा बंद राहणार; जाणून घ्या कारण काय

All School Closure on 5th December: राज्यातील सर्व शाळा येत्या ५ डिसेंबरला बंद राहणार आहे. राज्यव्यापी शिक्षक संघटनेने संपाचा इशारा दिला असून, विविध मागण्यांबाबत तो आयोजित केला जात आहे. त्यामुळे त्या दिवशी शिक्षक शाळेत उपस्थित राहणार नाहीत, आणि विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो..शिक्षक संघटनेची मागणी अशी आहे की, २०१३ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा अनिवार्य करणे बंद करावे. आणि १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता निर्णय रद्द करून जुने निकष लागू करावे. शिक्षणसेवक योजनेतील बदल रद्द करून सर्व शिक्षकांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी..Contract Teacher Appointment: कमी पटाच्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती; २० पेक्षा कमी पटाच्या वर्गांचे ५ डिसेंबरपूर्वी समायोजन.संप आणि मोर्चाशिक्षक संघटनेने सांगितले की, ५ डिसेंबरला राज्यातील सर्व शाळा बंद राहतील आणि शिक्षक मोर्चा काढतील. हा मोर्चा प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आयोजित करण्यात येणार आहे. संघटनेने मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला आहे..टीईटी परीक्षा विरोधी आंदोलनसंघटनेच्या म्हणण्यानुसार, टीईटी परीक्षा सर्व शिक्षकांसाठी अनिवार्य करणे गैरवाजवी आहे. जर शिक्षकांनी ही परीक्षा न दिल्यास, त्यांना शाळेत काम करण्याची संधी मिळणार नाही. यावर शिक्षक संघटना ठामपणे विरोध व्यक्त करत आहे आणि सरकारकडून हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करत आहे..New Year Trip Bangalore : नववर्ष मित्रांसोबत एन्जॉय करायचंय? बेंगलोरजवळील 'या' निसर्गरम्य ठिकाणांवर ट्रिप प्लॅन करा!.पालक आणि विद्यार्थ्यांवर परिणामया राज्यव्यापी संपामुळे ५ डिसेंबर रोजी शाळा बंद राहतील. पालकांनी या दिवशी मुलांसाठी पर्यायी योजना आखणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमावरही तात्पुरता परिणाम होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.