School Issue : राज्यातील ३ हजार ३२८ शाळा अंधारात; एक हजार १६४ शाळांमध्ये अजूनही मुलींसाठी स्वच्छतागृह नाही

राज्यातील सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदनितसोबतच स्वयंअर्थसहाय्यितच्या तब्बल ३ हजार ३२८ शाळांमध्ये विजेचे कनेक्शन नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई - राज्यातील सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदनितसोबतच स्वयंअर्थसहाय्यितच्या तब्बल ३ हजार ३२८ शाळांमध्ये विजेचे कनेक्शन नसल्याने त्या अंधारात असल्याची धक्कादायक माहिती यु-डायसच्या २०२५-२६ च्या अहवालातून समोर आली.

