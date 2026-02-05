School Issue : राज्यातील ३ हजार ३२८ शाळा अंधारात; एक हजार १६४ शाळांमध्ये अजूनही मुलींसाठी स्वच्छतागृह नाही

मुंबई - राज्यातील सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदनितसोबतच स्वयंअर्थसहाय्यितच्या तब्बल ३ हजार ३२८ शाळांमध्ये विजेचे कनेक्शन नसल्याने त्या अंधारात असल्याची धक्कादायक माहिती यु-डायसच्या २०२५-२६ च्या अहवालातून समोर आली..अंधारात असलेल्या शाळांमध्ये सरकारी शाळांची संख्या सर्वाधिक अशी ३ हजार १०२ इतक असून अनुदानितची १३१, विनाअनुदानितच्या १९ आणि स्वयंअर्थसहाय्यितच्या ७६ शाळांमध्ये विजेचे कनेक्शनच नसल्याची माहिती अहवालात आली आहे.यासोबतच २ हजार ५५ शाळांमध्ये मुलांसाठी तर १ हजार १६४ शाळांमध्ये मुलींसाठी कोणतेही स्वंतत्र असे स्वच्छतागृह नसून १९ शाळांमध्ये तर पिण्याच्या पाण्याचीदेखील सोय नसल्याने विद्यार्थ्यांची पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे..नंदूरबार जिल्ह्यात सर्वाधिक शाळाआदिवासी जिल्ह्यांपैकी नंदूरबार जिल्ह्यातील ४५५ शाळा, गडचिरोलीतील ४३१ शाळांमध्ये वीज उपलब्ध नाही. त्यासोबतच बीड-३८६, नांदेड-२२९, परभणी-२००, हिंगोली-१७४, धुळे-१६३, नाशिक- १६३, छ.संभाजीनगर-१५७, लातूर-१३६, जालना-११८, अमतरावती-८८, अहिल्यानगर-८०, सोलापूर-५७, धाराशीव-५५, पुणे-४६, सांगली-३८, बुलढाणा-३५, कोल्हापूर-३४, रायगड-३२, रत्नागिरी-३१, अकोला-२४, चंद्रपूर-२०, नागपूर-१५, सातारा-९, यवतमाळ-४, भंडारा-३, सिंधुदूर्ग आणि वाशिममध्ये प्रत्येकी २ तर गोंदियामध्ये एका शाळेत वीज उपलब्ध नाही..अशा आहेत पायाभूत सुविधासुविधा - सरकारी - अनुदानित - विनानुदानित - स्वं.अर्थ. - एकूणमुलांसाठी स्वच्छतागृह - 1942 - 86 - 5 - 22 - 2055मुलींसाठी स्वच्छतागृह - 1043 - 64 - 20 - 37 - 1164पिण्याचे पाणी - 17 - ० - ० - 2 - 19खेळाचे मैदान - 9995 - 1208 - 194 - 1163 - 12560संरक्षण भिंत - 8674 - 942 - 77 - 289 - 9991हात धुण्याची सोय - 1587 - 458 - 56 - 327 - 2428ग्रंथालय - 2940 - 925 - 152 - 817 - 4843वीजेची उपलब्धता - 3102 - 131 - 19 - 76 - 3328.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.