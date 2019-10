Vidhan Sabha 2019 : राष्ट्रवादीची दुसरी यादी जाहीर; ही आहेत नावे

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसने आज (गुरुवार) आपली दुसरी यादी जाहीर केली असून, यामध्ये 20 उमेदवारांचा समावेश आहे. खेड-आळंदीतून दिलीप मोहीते, नांदगावमधून पंकज भुजबळ, मावळमधून सुनील शेळके, माढ्यातून बबनराव शिंदे, माळशिरसमधून उत्तम जानकरांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. राष्ट्रवादीने बुधवारी 77 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली होती. यामध्ये, कर्जत-जामखेडमधून रोहित पवार, येवल्यातून छगन भुजबळ, बारामतीमधून अजित पवार, तर परळीतून धनंजय मुंडे यांना रिंगणात उतरविण्यात आले आहे. आता आज दुसरी यादी जाहीर झाली आहे. Vidhan Sabha 2019 : गोपीनाथ गडावर धनंजय मुंडे नतमस्तक; पंकजांविरुद्ध लढाई



अदिती तटकरे (श्रीवर्धन), नवाब मलिक (अणुशक्तीनगर), जितेंद्र आव्हाड (मुंब्रा-कळवा), पृथ्वीराज साठे (केज) यांच्या नावांनंतर चंदगडमधून राजेश पाटील, पिंपरीतून सुलक्षणा शिलावंत, आष्टी बाळासाहेब आजबे, मोहोळ यशवंत माने, बागलाण दीपिका चव्हाण यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. भाजप-शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या यादीत या बंडखोरांना मोठ्या प्रमाणात संधी दिली जाईल, अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र, पक्षातील निष्ठावंत घराणी व आजी-माजी आमदारांना उमेदवारी देत राष्ट्रवादीने नवे वाद टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेक तरुण व नवीन चेहऱ्यांना संधी दिल्याने त्यांनी भाजप व शिवसेनेसमोर कडवे आव्हान उभे केले आहे. दुसरी यादी

अभिषेक पाटील - जळगाव

संग्राम गावंडे - अकोला

प्रकाश डहाके - वाशिम

केवलराम काळे - अमरावती

धर्मरावबाबा आत्राम - गडचिरोली

मोहम्मद तारिक मो. शमी - यवतमाळ

मधुसुदन केंद्र - परभणी

संतोष कोल्हे - औरंगाबाद

पंकज भुजबळ - नांदगाव

दीपिका चव्हाण - बागलाण

सरोज अहिरे - देवळाली

सुरेश लाड - कर्जत

दिलीप मोहिते - खेड आळंदी

सुनील शेळके - मावळ

सुलक्षणा शिलावंत - पिंपरी

बाळासाहेब आजबे - आष्टी

बबनदादा शिंदे - माढा

यशवंत माने - मोहोळ

उत्तमराव जानकर - माळशिरस

राजेश पाटील - चंदगड पहिली यादी

संदीप बेडसे - सिंदखेडा (धुळे)

जगदीश वळवी - चोपडा (जळगाव)

पुष्पा ज्ञानेश्वर महाजन - जळगाव ग्रामीण

अनिल भाईदास पाटील - अमळनेर

डॉ. सतीश पाटील- एरंडोल

राजीव देशमुख- चाळीसगाव

दिलीप वाघ - पाचोरा

संजय गरुड - जामनेर

राजेंद्र शिंगणे - सिंदखेडराजा (बुलडाणा)

रवीकुमार राठी - मूर्तिजापूर

राजू तिमांडे - हिंगणघाट (वर्धा)

अनिल देशमुख - काटोल (नागपूर)

विजय घोडमारे - हिंगणा

इंद्रनील मनोहर नाईक - पुसद (यवतमाळ)

प्रदीप नाईक- किनवट (नांदेड)

दिलीप शंकरअण्णा धोंडगे - लोहा

चंद्रकांत नवघरे - वसमत (हिंगोली)

विजय भांबळे - जिंतूर (परभणी)

राजेश टोपे - घनसावंगी (जालना)

बबलू चौधरी - बदनापूर

चंद्रकांत दानवे - भोकरदन

नितीन पवार - कळवण (नाशिक)

छगन भुजबळ - येवला

माणिकराव कोकाटे - सिन्नर

दिलीप बनकर - निफाड

नरहरी झिरवळ - दिंडोरी

सुनील भुसारा - विक्रमगड

दौलत दरोडा - शहापूर

प्रमोद हिंदूराव - मुरबाड

भरत गंगोत्री - उल्हासनगर

प्रकाश तरे - कल्याण (पूर्व)

जितेंद्र आव्हाड - मुंब्रा-कळवा

धनंजय पिसाळ - विक्रोळी

विद्या चव्हाण - दिंडोशी

नबाव मलिक - अणुशक्तीनगर

अदिती तटकरे - श्रीवर्धन

अतुल बेनके - जुन्नर

दिलीप पाटील - आंबेगाव

अशोक पवार - शिरूर

रमेश थोरात - दौंड

दत्तात्रय भरणे - इंदापूर

अजित पवार - बारामती

सुनील टिंगरे - वडगाव शेरी

सचिन दोडके - खडकवासला

अश्विनी कदम - पर्वती

चेतन तुपे - हडपसर

किरण लहामटे - अकोले

आशुतोष काळे - कोपरगाव

प्रताप ढाकणे - शेवगाव

नीलेश लंके - पारनेर

संग्राम जगताप - नगर शहर

रोहित पवार - कर्जत जामखेड

विजयसिंह पंडित - गेवराई

प्रकाश सोळंके - माजलगाव

संदीप क्षीरसागर - बीड

पृथ्वीराज साठे - केज

धनंजय मुंडे - परळी

बाबासाहेब पाटील - अहमदपूर

संजय बनसोडे - उदगीर

राहुल मोटे - परांडा

भारत भालके - पंढरपूर

दीपक चव्हाण - फलटण

मकरंद पाटील - वाई

शशिकांत शिंदे - कोरेगाव

बाळासाहेब पाटील - कऱ्हाड उत्तर

सत्यजित पाटणकर - पाटण

दीपक पवार - सातारा

संजय कदम - दापोली

सहदेव बेटकर - गुहागर

शेखर निकम - चिपळूण

सुदेश मयेकर - रत्नागिरी

बबन साळगावकर - सावंतवाडी

के. पी. पाटील - राधानगरी

हसन मुश्रीफ - कागल

जयंत पाटील - इस्लामपूर

मानसिंग नाईक - शिराळा

सुमन पाटील - तासगाव-कवठे महांकाळ

Web Title: second list of NCP candidates released for Maharashtra vidhansabha elections 2019