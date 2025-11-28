महाराष्ट्र बातम्या

Rajesh Agrawal: कोण आहेत राजेश अग्रवाल? राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून घेणार पदभार

Rajesh Agarwal appointed Maharashtra’s New Chief Secretary from 1 December: शासनव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यावर राजेश अग्रवाल यांनी भर दिला आहे. त्यामुळे त्यांची प्रशासनात वेगळी ओळख आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई: भारतीय प्रशासकीय सेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी राजेश अग्रवाल यांची राज्याच्या मुख्य सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार मीना हे ३० नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या निवृत्तीनंतर एक डिसेंबरपासून अग्रवाल हे मुख्य सचिवपदाची सूत्रे हाती घेणार आहेत. अग्रवाल हे १९८९ च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी आहेत.

