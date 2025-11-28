Rajesh Agrawal: कोण आहेत राजेश अग्रवाल? राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून घेणार पदभार

मुंबई: भारतीय प्रशासकीय सेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी राजेश अग्रवाल यांची राज्याच्या मुख्य सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार मीना हे ३० नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या निवृत्तीनंतर एक डिसेंबरपासून अग्रवाल हे मुख्य सचिवपदाची सूत्रे हाती घेणार आहेत. अग्रवाल हे १९८९ च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी आहेत. .राजेश अग्रवाल हे केंद्र सरकारमध्ये यापूर्वी दिव्यांग खात्याचे सचिव म्हणून कार्यरत होते. आधुनिक तंत्रज्ञान, वित्तीय सुधारणा आणि सामाजिक कल्याणकारी योजना त्यांनी प्रभावीपणे राबविल्या आहेत. .'Virat Kohli - Rohit Sharma मुळे अनेक रात्री झोपलो नव्हतो, त्यामुळे...', २०२७ वर्ल्ड कप खेळण्यावर भारताचा प्रशिक्षक स्पष्टच बोलला.अग्रवाल यांनी आयआयटी दिल्लीतून बी.टेक (संगणक विज्ञान) पदवी घेतली आहे. प्रशासकीय सेवेत असतानाही त्यांनी शासनव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यावर सातत्याने भर दिला आहे. केंद्रात असताना त्यांनी आधार, जनधन आणि डिजिलॉकर सारख्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रकल्पांवर काम केले आहे..डिजिटल इंडिया मोहिमेला बळ देण्यात त्यांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण मानला जातो. सामाजिक न्यायाच्या उपक्रमांमध्येही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवपदी येण्यापूर्वी ते भारत सरकारच्या दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागाचे सचिव होते..Viral Video : 'धर्मेंद्र माझ्या स्वप्नात आलेले...' राखी सावंत पुन्हा बरळली, म्हणाली...'ते म्हणाले हेमा मालिनीपेक्षा तुच चांगली डान्सर'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.