CM Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांसमोर शस्त्र ठेवून माओवादी नेता भूपती शरण येणार? ६० सहकाऱ्यांसह शरणागती, १० कोटींचं होतं बक्षीस

गडचिरोली: मागील काही वर्षांपासून जराजर्जर झालेल्या माओवादी चळवळीला त्यांच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा धक्का बसला असून दीर्घकाळ माओवादी चळवळीत सक्रिय राहून पॉलिट ब्युरो आणि केंद्रीय समितीपर्यंत पोहोचलेला वरिष्ठ माओवादी नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल ऊर्फ भूपती ऊर्फ सोनू याने अखेर आपल्या ६० सहकाऱ्यांसह गडचिरोली पोलिसांसमोर शरणागती पत्करल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याच्यावर विविध राज्यांत मिळून दहा कोटींहून अधिक बक्षीस होते. गुरुवार (ता. १६) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर तो शस्त्र खाली ठेवून शरण येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे..भूपती हा माओवादी संघटनेचा प्रभावशाली रणनीतिकार मानला जातो. तो अनेक वर्षे महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील प्लाटूनचा मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत होता. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून त्याच्यात आणि संघटनेच्या वरिष्ठ नेतृत्वात मतभेद वाढले होते. भूपतीने 'सशस्त्र संघर्ष' निष्फळ ठरल्याचे मान्य करून शस्त्रसंधीचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते. जनाधार घटला, शेकडो वरिष्ठ जहाल माओवादी व सहकाऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आता संघर्ष नव्हे तर संवादच पर्याय आहे, असे त्याने एका पत्रकात म्हटले होते..त्याच्या या भूमिकेला काही माओवादी नेत्यांनी विरोध केला होता. संघटनेचा महासचिव थिप्पारी तिरुपती ऊर्फ देवजी याच्या नेतृत्वाखाली लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, केंद्रीय समितीने भूपतीवर दबाव आणून शस्त्र खाली ठेवण्याचे आदेश दिले. यानंतर त्याने संघटनेतून बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली आणि अखेर आपल्या ६० सहकाऱ्यांसह गडचिरोली पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली. या शरणागतीची अधिकृत पुष्टी अद्याप पोलिसांकडून करण्यात आलेली नसली तरी, गडचिरोली पोलिस दलाच्या सूत्रांनी या हालचालींची माहिती दिली आहे. भूपती आणि त्याचा गट सध्या पोलिसांच्या संरक्षणाखाली असल्याचे कळते. शासनाच्या शरणागती व पुनर्वसन योजनेअंतर्गत त्यांना सुरक्षिततेची हमी देण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून गडचिरोली जिल्ह्यात माओवाद्यांचे शरण येण्याचे सत्र सुरूच आहे. जानेवारीत भूपतीची पत्नी आणि वरिष्ठ नेता तारक्का हिने शरणागती पत्करली होती. भूपतीच्या शरणागतीमुळे माओवाद्यांचे उरलेसुरले अस्तित्वही संपण्याच्या बेतात असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे..मार्च २०२६ पूर्वीच संपणार का?राज्य सरकारची शरणागतीची प्रभावी योजना, पोलिसांनी शौर्याने अनेक जहाल माओवाद्यांना घातलेले कंठस्नान सोबतच जनजागरण मेळावे, रोजगार, स्वयंरोजगार प्रशिक्षण, सरकारी दाखले, योजनांसाठी मदत करून जनतेच्या काळजात मिळवलेले अढळ स्थान यामुळे माओवादी चळवळ खिळखिळी झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या दोन दशकांत ७०० हून अधिक माओवादी शरण आले आहेत. भूपतीसारख्या केंद्रीय नेत्याची शरणागती म्हणजे सुरक्षा यंत्रणांना मिळालेल्या यशाचा कळस आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मार्च २०२६ पर्यंत माओवाद संपवण्याचे निर्देश दिले होते. पण ही घटना बघता या डेडलाइनपूर्वीच माओवाद्यांच्या तथाकथित जनयुद्धाचा शेवट होऊन ते पूर्णपणे संपतील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे..