CM Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांसमोर शस्त्र ठेवून माओवादी नेता भूपती शरण येणार? ६० सहकाऱ्यांसह शरणागती, १० कोटींचं होतं बक्षीस

Biggest Setback to Maoist Movement, Senior Leader Bhupati Surrenders with 60 Associates to Gadchiroli Police: भूपतीवर दहा कोटींपेक्षा जास्तीचं बक्षीस होतं. परंतु त्याने आता शरणागती पत्करण्याचा निर्णय घेतल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडचिरोली: मागील काही वर्षांपासून जराजर्जर झालेल्या माओवादी चळवळीला त्यांच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा धक्का बसला असून दीर्घकाळ माओवादी चळवळीत सक्रिय राहून पॉलिट ब्युरो आणि केंद्रीय समितीपर्यंत पोहोचलेला वरिष्ठ माओवादी नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल ऊर्फ भूपती ऊर्फ सोनू याने अखेर आपल्या ६० सहकाऱ्यांसह गडचिरोली पोलिसांसमोर शरणागती पत्करल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याच्यावर विविध राज्यांत मिळून दहा कोटींहून अधिक बक्षीस होते. गुरुवार (ता. १६) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर तो शस्त्र खाली ठेवून शरण येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

Devendra Fadnavis
Gadchiroli
vidarbha
Naxalites

