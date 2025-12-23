Social Justice : सामाजिक न्याय विभागातून विशेष सहाय्य वेगळा करा; वंचितांच्या योजनांवर अन्याय– लाल सेनेची मागणी!

मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जाती व दलित समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी असलेला निधी योग्य ठिकाणी खर्च व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागातून विशेष सहाय्य विभाग वेगळा करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी लाल सेनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या मागणीत विशेष सहाय्य विभागामुळे सामाजिक न्याय विभागाचा निधी योग्य योजना, उपक्रमांसाठी जात नाही. केवळ विशेष सहाय्य विभागाच्या नावाने तो इतरत्र वापरला जात असल्याने वंचित घटकांच्या बहुतांश योजनांना बाधा आल्याने त्यावर लालसेनेसह इतर संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. .विशेष सहाय्य विभागांतर्गत येणाऱ्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृधापकाळ योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा योजना, दिव्यांग व निवृत्तीवेतन योजना तसेच विविध महामंडळांच्या योजनांमुळे अनुसूचित जातींच्या थेट विकासासाठी असलेला निधी कमी पडत असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. परिणामी महात्मा फुले विकास महामंडळ, अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास विकास महामंडळ यांसारख्या महामंडळांना अनेक वर्षे निधी मिळत नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले..Pune Election Nomination : पुणे महापालिका निवडणूक; पहिल्या दिवशी अर्ज भरण्याकडे उमेदवारांची पाठ!.यामुळे अनुसूचित जातीतील युवकांचे उद्योग व्यवसाय उभे राहत नाहीत, विद्यार्थ्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती मिळत नाही, संशोधक विद्यार्थ्यांचे संशोधन रखडते तसेच वसतिगृहे व आश्रमशाळांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम होत असल्याचे लाल सेनेचे अध्यक्ष कॉ. गणपत भिसे यांचे म्हणणे आहे. अनुसूचित जातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी त्याच उद्देशासाठी वापरला जावा, यासाठी विशेष सहाय्य विभाग वेगळा करून स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी लाल सेनेने केली आहे. सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे..सामाजिक न्यायवर झाला अन्यायसामाजिक न्याय हा विभाग स्वतंत्रपणे केवळ अनुसूचित जाती आदी घटकाच्या न्याय, हक्क आणि त्यांच्या विकासासाठी आहे. यासाठी प्रत्येक वर्षी या विभागासाठी निधीची तरतूद केली जाते, परंतु यात विशेष सहाय्य हा विभाग जोडल्याने सामाजिक न्याय विभागावर आणि एकूणच राज्यातील कोट्यवधी अनुसूचित जातीतील घटकांवर झाला आहे. यामुळे शिक्षण, रोजगार, उद्योग आदींच्या लाभांपासून समाज उपेक्षित राहिला आहे. यामुळे हा विभाग वेगळा करण्याची मागणी यापूर्वीही अनेकदा करण्यात आल्याचेही भिसे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.