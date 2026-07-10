शाळेत निघालेल्या ९ वर्षाच्या चिमुरडीवर अत्याचार! नराधमाला मरेपर्यंत जन्मठेप; सोलापूर जिल्हा न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल, फिर्यादी असलेल्या पीडितेच्या आईचे निधन, तरीपण...

सोलापूर : अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या २५ वर्षीय नराधमाला सोलापूर जिल्हा न्यायालयाने ऐतिहासिक आणि कठोर शिक्षा सुनावली. आरोपी बापू सिद्धप्पा कुसेकर (रा. अक्कलकोट) याला मृत्यू होईपर्यंत तुरुंगवासाची (मरेपर्यंत जन्मठेप) शिक्षा आणि ७१ हजार रुपयांचा दंड देखील सुनावला. जिल्हा न्यायाधीश जे. जे. मोहिते यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
पीडित चिमुरडी अवघ्या ९ वर्षांची होती. २०१४ मध्ये चिमुरडी शाळेत जात असताना आरोपी बापू कुसेकर याने तिला तिच्या आईच्या ताब्यातून बेकायदा जबरदस्तीने पळवून नेले. अक्कलकोट येथील एका दगडाच्या खाणीत, निर्जनस्थळी नेऊन त्याने पीडितेला बेदम मारहाण केली. त्यानंतर ती रडत असताना देखील तिच्यावर पाशवी शारीरिक अत्याचार केला. या गंभीर अत्याचारानंतर पीडिता अत्यंत जखमी अवस्थेत सापडली होती.
या प्रकरणी पीडितेच्या आईने अक्कलकोट उत्तर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. मात्र, गुन्हा करून आरोपी साडेचार-पाच वर्षे फरार होता. दरम्यान, गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन सहायक पोलिस निरीक्षक विलास नाळे व श्री. काकडे यांनी करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. यात कोर्टपैरवी म्हणून पोलिस उपनिरीक्षक अविनाश जाधव, अंमलदार अजित सुरवसे, सचिन पुजारी यांनी काम पाहिले.
आरोपी होता ५ वर्षे फरार, पीडितेच्या आईचे निधन, तरीपण...
गुन्हा करून आरोपी २०२१ पर्यंत फरार होता, पण अखेर पोलिसांनी त्याला शोधून काढले. दरम्यान, खटला सुरू होण्यापूर्वीच पीडितेची आई फिर्यादीचे निधन झाले. त्यामुळे फिर्याद देताना समक्ष असलेल्या अधिकाऱ्याच्या साक्षीवरून पीडितेच्या आईनेच फिर्याद दिल्याचे सिद्ध करावे लागले. डॉक्टरांची साक्ष व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे नोंदविण्यात आली. न्यायालयीन कामकाजावेळी सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता ॲड. कविता बागल यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. खटल्यात नेत्रसाक्षीदार, पीडिता व डॉक्टरांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. तपास अधिकाऱ्यांनीही वस्तुनिष्ठ पुरावे सादर केले होते. त्यानुसार न्यायालयाने आरोपीला दोषी मानले. खटला यशस्वी करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांना पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलिस अधीक्षक विजय कबाडे, तत्कालीन उपअधीक्षक विलास यामावार यांचे मार्गदर्शन लाभले.
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