शिवसेना नेत्यांनी बुधवारी एका पत्रकार परिषदेदरम्यान सोनिया गांधी यांच्या Belonging: A Journey of Love या पुस्तकाची पाने फाडत तीव्र निषेध व्यक्त केला. यादरम्यान शायना एनसी यांनी मणिशंकर अय्यर यांचा एक फोटो फाडला, ज्यामध्ये स्व. बाळासाहेब ठाकरे देखील दिसत होते. यानंतर राज्यासह देशभरात शिवसेना नेत्यांवर संताप व्यक्त करण्यात येत आहे..स्व. बाळासाहेबांच्या फोटोवरुन झालेल्या आरोपावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर देत स्पष्ट केलं की, "ज्या लोकांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरजींचा अपमान केला, त्यासंबंधीची पाने कार्यकर्ते फाडत होते. स्व. बाळासाहेब ठाकरे आमच्यासाठी देवासारखे आहेत, त्यांची विचारसरणी आम्ही पुढे नेत आहोत. त्यांचा अपमान करणे कधीही शक्य नाही आणि कोणीही तो करू शकत नाही.".Panchganga Sugar Factory : पंचगंगा शुगरकडून ३३०० रुपयांची पहिली उचल घोषित; टप्प्याटप्प्याने ३५०० रुपयांपर्यंत भाव देणार; इतर कारखानदारांनी भूमिका न घेतल्याने शेतकरी आक्रमक.शायना एनसी काय म्हणाल्या?या वादावर स्पष्टीकरण देताना शिवसेना नेत्या शायना एन. सी. म्हणाल्या की, मणिशंकर अय्यर यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरजींचा अपमान केल्याचा संदर्भ होता, त्या फोटोवर अय्यर यांचा चेहरा फाडण्यात आला असून तिथे बाजूला स्व. बाळासाहेब ठाकरे दिसत आहेत."मी हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेचा कुठेही अनादर केला आहे किंवा ती फाडली आहे, हे मला दाखवून द्या. जाणीवपूर्वक एखाद्या घटनेला तोडून-मोडून खोटा नरेटिव्ह तयार करणे अजिबात सहन केले जाणार नाही. माझ्याविरुद्ध मानहानीकारक दावे पसरवणाऱ्या प्रत्येकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल." असाही इशारा शायना एनसी यांनी दिला आहे..Nagpur News : बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणी कान्होलीबारातील शिक्षकाला अटक; सायबर पोलिसांची कारवाई, तीन दिवसाची पोलिस कोठडी.या वादावर बोलताना शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी मणिशंकर अय्यर आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्यातील एक जुना प्रसंगही सांगितला. ते म्हणाले, "काँग्रेस सरकारच्या काळात मणिशंकर अय्यर यांच्याकडे पेट्रोलियम मंत्रालय असताना अंदमानच्या सेलुलर जेलवरील स्वातंत्र्यवीरांच्या गौरवशाली इतिहासाची पितळी पाटी काढून टाकण्याची भाषा अय्यर यांनी केली होती. तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबईत मणिशंकर अय्यर यांच्या पुतळ्याला चपलेने मारले होते."