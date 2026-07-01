Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गावरून विधानसभेत खडाजंगी! विरोध झुगारून सरकार प्रकल्प पुढे रेटणार? MSRDC च्या हालचालींना वेग, काय म्हणाले मंत्री शिवेंद्रराजे?

Shivendrasinhraje Bhosale on Shaktipeeth Highway project : एकीकडे शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध होत असताना लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक लोकांच्या संमतीनेच प्रकल्प पूर्ण करण्याची कार्यवाही प्रगतिपथावर असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मंगळवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. .सार्वजनिक बांधकाम विभागावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री भोसले यांनी लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक लोकांच्या संमतीनेच प्रकल्प पूर्ण करण्याची कार्यवाही प्रगतिपथावर असल्याचे विधानसभेत सांगितले..Tukaram Mundhe FDA Raids : तुकाराम मुंढे 'इफेक्ट'! बाजारपेठेतून सुटे तेल गायब, डेअरी व्यावसायिकही अस्वस्थ; अवघ्या 15 दिवसांत महाराष्ट्रातील भेसळखोरांचे धाबे दणाणले.दुसरीकडे जनभावनेचा विचार करूनच ‘एमएसआरडीसी’कडून या महामार्गाची संरचना करण्याचे काम सुरू असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी मंगळवारी विधानसभेत स्पष्ट केले..या चर्चेत भाग घेताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी शक्तिपीठ महामार्गाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. शक्तिपीठ महामार्गाला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असतानाही सरकार हा प्रकल्प पुढे रेटत आहे. जनभावनेचा शासनाने विचार करावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.