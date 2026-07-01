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Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गावरून विधानसभेत खडाजंगी! विरोध झुगारून सरकार प्रकल्प पुढे रेटणार? MSRDC च्या हालचालींना वेग, काय म्हणाले मंत्री शिवेंद्रराजे?

Shaktipeeth Highway latest Maharashtra Assembly update : विधानसभेत शक्तिपीठ महामार्गावर चर्चा झाली. मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी लोकप्रतिनिधी व स्थानिकांच्या संमतीनंतरच प्रकल्प पुढे नेला जाईल, असे स्पष्ट केले.
Why is Shaktipeeth Highway facing opposition?

Why is Shaktipeeth Highway facing opposition?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Shivendrasinhraje Bhosale on Shaktipeeth Highway project : एकीकडे शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध होत असताना लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक लोकांच्या संमतीनेच प्रकल्प पूर्ण करण्याची कार्यवाही प्रगतिपथावर असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मंगळवारी विधानसभेत स्पष्ट केले.

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