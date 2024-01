CCTV Footage : शरद मोहोळवर गोळ्या झाडल्याचा धक्कादायक Video; गोळी झाडताच 'असे' झाले हल्लेखोर पसार

या घटनेचं सीसीटीव्ही फुटेज शनिवारी समोर आलेलं आहे. दोघे हल्लेखोर गोळी झाडून पसार होताना दिसतायत. गोळी लागताच शरद मोहोळ खाली कोसळला. हल्लेखोराच्या मागे एकजण धावल्याचं दिसून येतंय. तर खाली कोसळलेल्या जखमी शरद मोहोळला उचलून दोघेजण नेत आहेत. हा व्हिडीओ सर्व वृत्तवाहिन्यांची प्रसारित केला आहे.

Eight persons including main accused were arrested by Pune Police