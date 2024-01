Nashik News: निधी न मिळण्यास प्रशासकीय राजवटीचा फटका! जिल्ह्यात ZP, पंचायत समितीस्तरावरील दुर्लक्षाचा परिणाम

विकास गामणे : सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक : केंद्र सरकारच्या १५ व्या वित्त आयोगाकडून पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर निधी खर्चाला प्रशासकीय राजवट कारणीभूत ठरली आहे. २०२०-२१ व २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात पंचायत समिती व जिल्हा परिषदस्तरावर प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्याचेच काम सुरू आहे.

त्यामुळे पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर पुढील हप्ते प्राप्त झालेले नाहीत. पंचायत समितीस्तरावर आतापर्यंत ७६ टक्के निधी खर्च झाला आहे.

जिल्हा परिषदस्तरावर ७०.५९ टक्के निधी खर्च झाला आहे. प्रशासनाने निधी खर्चासाठी वेळेत लक्ष दिले असते, तर निधीचा खर्च वेळेत होऊ शकला असता. (Administrative regime hit for lack of funds Result of neglect at ZP Panchayat Samiti level in district Nashik News)