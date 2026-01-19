Ajit Pawar: ''बिर्याणीत गुळवणी कसं चालेल? अजित पवारांना सोबत यायचं असेल तर...'', शरद पवारांच्या मोठ्या नेत्याने सांगितल्या अटी

NCP Sharad Pawar: पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेच्या निवडणुका दोन्ही पवारांनी एकत्रित लढल्या होत्या. मात्र दोन्हीकडे त्यांचा दारुण पराभव झाला. आता दोन्ही पक्ष भविष्यात एकत्रित येतील, असं राजकीय जाणकार सांगतात. दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून या शक्यतेला नकार दिलेला नाही. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार उत्तमराव जानकर यांनी अजित पवारांसाठी एकप्रकारे अटीच सांगितल्यात..शरद पवारांचा पक्ष आणि अजित पवारांचा पक्ष एकत्रित येण्यासंदर्भात आमदार महादेव जानकर माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, दोन्ही पक्षांना एकत्र यायचं असेल तर अजितदादांना सत्तेतून बाहेर पडावं लागेल. कारण दोन्ही नेत्यांचा आणि पक्षांचा विचार वेगळा आहे. बिर्याणीमध्ये गुळवणी कसं चालेल?जानकर हे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे माळशिरस विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत..Chandrashekhar Bawankule: अमरावती पराभवाचे विश्लेषण होणार: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विशेष चौकशी पथक पाठविणार!.''आता अजितदादांना काहीतरी निर्णय घ्यावा लागेल. धोरण असल्याशिवाय पक्ष चालणार नाही. एकत्र यायचं असेल तर त्यांना सत्तेतून बाहेर पडावं लागेल. त्यामुळे अजितदादा आमच्यासोबत येतील असं वाटत नाही.'' असं आमदार जानकर म्हणाले..Malegaon Election Results : 'मालेगावात हिंदू-मुस्लिम मुद्द्यावर जातीयवाद पेरून राजकीय पोळी भाजली, पण जनतेने..'; काय म्हणाले इस्लाम पक्षाचे प्रमुख?.पुणे आणि पिंपरी चिंचवड हा अजित पवारांचा बालेकिल्ला समजला जातो. मात्र दोन्हीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसला सपाटून मार खावा लागला आहे. भाजपला बहुतम मिळाल्याने भाजपचाच महापौर होईल, हे निश्चित आहे. राज्यातल्या २९ पैकी २६ महानगरपालिकांमध्ये भाजपची सत्ता आलेली आहे. बहुतांश ठिकाणी सत्तेतील तिन्ही पक्षांनी स्वतंत्र निवडणूक लढवल्याने सर्वांची ताकद दिसून आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.