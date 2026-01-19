महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar: ''बिर्याणीत गुळवणी कसं चालेल? अजित पवारांना सोबत यायचं असेल तर...'', शरद पवारांच्या मोठ्या नेत्याने सांगितल्या अटी

MLA Uttamrao Jankar demands Ajit Pawar quit power as a condition for reunion: अजित पवार आणि शरद पवार पुन्हा एकत्र येणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. तसं झालं तर अजित पवार हे सत्तेमध्ये राहतील का? हाच प्रश्न आहे.
ajit pawar sharad pawar

ajit pawar sharad pawar

esakal

संतोष कानडे
Updated on

NCP Sharad Pawar: पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेच्या निवडणुका दोन्ही पवारांनी एकत्रित लढल्या होत्या. मात्र दोन्हीकडे त्यांचा दारुण पराभव झाला. आता दोन्ही पक्ष भविष्यात एकत्रित येतील, असं राजकीय जाणकार सांगतात. दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून या शक्यतेला नकार दिलेला नाही. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार उत्तमराव जानकर यांनी अजित पवारांसाठी एकप्रकारे अटीच सांगितल्यात.

Loading content, please wait...
Bjp
Sharad Pawar
Ajit Pawar
Supriya Sule
NCP
shivsena

Related Stories

No stories found.