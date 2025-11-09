महाराष्ट्र बातम्या

Sharad Pawar : शरद पवार यांची शेतीमालाच्या उत्पादनखर्चावर आधारित भाव देण्याची मागणी

Sharad Pawar on Farm Economics : शेतीवरील वाढता बोजा कमी करा; उत्पादनखर्चावर आधारित शेतमालाला भाव द्या, अन्यथा वाढता असंतोष भविष्यात महागात पडेल; अकोल्यातील शेतकरी संवाद कार्यक्रमात शरद पवारांची शासनाकडे ठाम मागणी.
Sharad Pawar on Farm Economics

Sharad Pawar on Farm Economics

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला : वाढती लोकसंख्या आणि घटणारे शेतीचे क्षेत्र या पार्श्वभूमीवर शेतीवरचा वाढता बोजा कमी करण्याची वेळ आली आहे. शेतीमालाच्या उत्पादनखर्चाकडे शासनकर्त्यांनी दुर्लक्ष न करता उत्पादनखर्चावर आधारित भाव द्यावेत, अशी ठाम भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडली.

Loading content, please wait...
Akola
Sharad Pawar
pune
Farmer
agriculture
agricultural implements

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com