Sharad Pawar : शरद पवार यांची शेतीमालाच्या उत्पादनखर्चावर आधारित भाव देण्याची मागणी

अकोला : वाढती लोकसंख्या आणि घटणारे शेतीचे क्षेत्र या पार्श्वभूमीवर शेतीवरचा वाढता बोजा कमी करण्याची वेळ आली आहे. शेतीमालाच्या उत्पादनखर्चाकडे शासनकर्त्यांनी दुर्लक्ष न करता उत्पादनखर्चावर आधारित भाव द्यावेत, अशी ठाम भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडली. .अकोल्यातील कान्हेरी सरप येथे आयोजित शेतकरी संवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाचे आयोजन किसान ब्रिगेडच्या वतीने करण्यात आले होते. पवार म्हणाले, ''१९४७ मधील देशाची लोकसंख्या आणि आजची लोकसंख्या यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. मात्र शेतीचे क्षेत्र वाढलेले नाही. आजच्या स्थितीत कुटुंबातील एकाने तरी इतर व्यवसायाचा मार्ग स्वीकारणे आवश्यक आहे. २००४ मध्ये कृषिमंत्री झाल्यानंतर यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येची घटना समजल्यावर मी स्वतः त्या कुटुंबाला भेटलो. .त्या घटनेमुळे मी अस्वस्थ झालो होते. तत्काळ पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना या प्रश्नाचे गांभीर्य समजावून सांगितले. त्यानंतर ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर झाली. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर योजना सुरू केली. व्याजदर कमी केले, असेही त्यांनी सांगितले..शेती क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षांपासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर केला जात आहे. आज १० हजार शेतकरी याचा वापर करीत आहेत. ऊस उत्पादनात या तंत्रज्ञानामुळे मोठा बदल दिसून आला आहे. राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांच्या सहकार्याने कापूस आणि सोयाबीनसारख्या पिकांमध्ये एआयचा वापर वाढविण्याची गरज आहे, असे त्यांनी नमूद केले.