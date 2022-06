शरद पवार व खरगे यांची महत्त्वाची बैठक, राष्ट्रपती निवडणुकीवर खलबते

By

मुंबई : भारतीय निवडणूक आयोगाने आज गुरुवारी (ता.नऊ) राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केले आहे. त्यानुसार १८ जुलै रोजी राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक होणार आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. यावेळी राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) व काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) यांच्या दरम्यान राष्ट्रपती निवडणुकीवर चर्चा झाली. (Sharad Pawar And Malikarjun Kharge Discussion On Presidential Election In Meeting)

हेही वाचा: नियोजन की परिणाम?, भाजप नेते राम शिंदेंचा रोहित पवारांवर निशाणा

राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीबाबत पवारांच्या सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी चर्चा झाली. सोनिया गांधींचा निरोप घेऊन खरगे यांनी पवारांशी चर्चा केली. सर्व पक्षांची बैठक घेऊन एक उमेदवार निवडण्यासाठी शरद पवार, उद्धव ठाकरे , टीएमसी, समाजवादी पक्ष या सर्वांसोबत बोलायला सांगितले. वेळ आणि दिवस ठरवून तारीख घेऊ आणि बैठक घेऊ, असे खरगे म्हणाले.

हेही वाचा: राज्यसभा निवडणुकीआधीच टेस्ट निगेटिव्ह; फडणवीस अॅक्टिव्ह

राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी समविचारी लोकांनी चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. १० आणि १९ तारीख आमच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले.