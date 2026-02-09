Sharad Pawar Health Updates: प्रकृती स्थिर! पवारांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी दिली तब्येतीची सविस्तर माहिती

Ruby hall clinic Pune: ज्येष्ठ नेते तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (श.प.) अध्यक्ष शरद पवार यांच्या प्रकृतीमध्ये बिघाड झाल्याने त्यांना बारामतीहून पुण्याला आणण्यात आलेलं होतं. छातीत कफ आणि खोकल्याचा त्रास त्यांना होत होता. पुण्यातल्या रुबी हॉल क्लिनिकच्या डॉक्टरांनी त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगितलं आहे..शरद पवारांवर उपचार करणारे डॉक्टर अभिजित लोढा (फिजिशियन) यांनी सांगितलं की, काही दिवसांपासून शरद पवार यांना हा त्रास जाणवत असावा. शारीरिक परिश्रम झाल्यामुळे त्यांना काहीसा थकवा जाणवत होता आणि खोकलासुद्धा होता. ते सध्या एका खाजगी रुममध्ये आहेत, आयसीयूमध्ये नाहीत. काही चाचण्या आम्ही केल्या आहेत त्याचे अहवाल पुढील २ ते ३ तासांत येतील. कुठली ही काळजी करायची गरज नाही, असं डॉक्टरांनी सांगितलं..Chakur Panchyat Samiti Result : चाकूर तालूक्यात चार राष्ट्रवादी काँग्रेस व एक भाजप विजयी; पंचायत समितीवर राष्ट्रवादीची सत्ता.आमदार रोहित पवार यांनीदेखील माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, गेल्या काही दिवसांपासून त्यांचे शारीरिक परिश्रम होत आहेत. कुठल्याही कार्यकर्त्यांनी हॉस्पिटलमध्ये येऊ नये.. हॉस्पिटलचे सगळे प्रोटोकॉल पाळावेत. आपल्यामुळे इतर रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना कुठलाही त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या. ते (शरद पवार) आयसीयूमध्ये नाहीत एका खाजगी रुममध्ये आहेत. पुढील १ ते २ दिवसांसाठी त्यांना रुग्णालयात दाखल केलं जाईल आणि त्यानंतर ते स्वतःच्या गाडीने मुंबईला जातील..मोहम्मद शमीने झळकावले गौतम गंभीरच्या 'माणसा'समोर वादळी अर्धशतक; बंगालच्या Sudip Gharami चे त्रिशतक एका धावेने हुकले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.