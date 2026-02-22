Sharad Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार पुन्हा एकदा रुग्णालयात दाखल

Sharad Pawar health update : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना पुन्हा एकदा रुग्णालयात दाखल करण्यात येत आहे. अशक्तपणा जाणवत असल्याने त्यांना निरीक्षणाखाली ठेवून सलाईन देण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. पवार यांना पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनीक येथे दाखल करण्यात येत आहे..मागील आठवड्यातही त्यांच्यावर याच रुग्णालयात उपचार करण्यात आले होते. त्यानंतर प्रकृतीत सुधारणा झाल्याने त्यांना घरी सोडण्यात आले होते. मात्र पुन्हा अशक्तपणा जाणवू लागल्याने डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..दरम्यान, डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली काही दिवस शरद पवार यांना विश्रांती मिळू शकते. पुढील वैद्यकीय तपासणीनंतरच त्यांच्या प्रकृतीबाबत अधिकृत माहिती जाहीर केली जाणार आहे..Sharad Pawar Health Update : शरद पवारांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज, पुढचे काही दिवस पुण्यातील घरीच विश्रांती.शरद पवार यांना अशक्तपणा जाणवत आहे. पुढच्या काही मिनीटात त्यांना सलाईन लावण्यात येणार आहे त्यांच्यावर डॉक्टरांची एक टीम लक्ष ठेवून राहणार आहे. त्यांच्या डीहायड्रेशन जाणवत असल्याने त्यांच्यावर उपचार घेण्यासाठी पुन्हा एकदा रुबी हॉल रुग्णालयात दाखल करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.