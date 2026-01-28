Ajit Pawar: अजित पवारांच्या निधनानंतर बारामतीला पोहोचल्यावर शरद पवारांनी लोकांना काय विचारलं? वाचून डोळे पाणावतील...

पुणे : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख अजित पवार अजित पवारांच्या निधनानंतर राज्यभरात शोककळा पसरली आहे. मुंबईहून बारामती येथे जात असताना विमान लँडिंगदरम्यान विमानाचा मोठा अपघात झाला. या घटनेने सर्वांना धक्का बसला आहे. .अजित पवार यांच्या अपघातानंतर सुप्रिया सुळे, सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार बारामती येथे दाखल झाले आहे. त्यानंतर शरद पवार देखील बारामती येथे दाखल झाले असून त्यांनी बारामती येथील उपस्थित लोकांना "हे सर्व कसे घडले?" याबाबत विचारपूस केली आहे. त्यानंतर ते अजित पवार यांचे पार्थिव असलेल्या रुग्णालयात गेले आहेत. .Ajit Pawar: अजित पवारांच्या विमान अपघाताची बातमी पहिल्यांदा कशी आणि कुणाला समजली? राजेश टोपेंनी संपूर्ण घटनाक्रमच सांगितला!.अजित पवार यांच्या अंतिम निरोपाची तयारी अजित पवार यांच्या अंतिम निरोपाची बारामतीत तयारी सुरू झाली आहे. गुरुवारी (२९ जानेवारी) त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार केले जातील. बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठान येथे अजित पवार यांचे पार्थिव अंतिम दर्शनासाठी ठेवण्यात आले असून याठिकाणी समर्थकांचा मोठी गर्दी जमली आहे. .हातातील घड्याळामुळे पटली अजित पवारांची ओळख उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाच्या बातमीमुळे देशभरात एकच खळबळ उडाली आहे. हा अपघात इतका भयानक होता की विमानातील सर्वांचे मृतदेह संपूर्ण जळून गेले असून यामुळे त्यांची ओळख पटवणे कठीण झाले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेही मृतदेह गंभीरपणे जळाले होते. मात्र अजित पवार यांच्या हातातील घड्याळामुळे त्यांच्या मृतदेहाची ओळख पटवणे शक्य झाली आहे. .अपघात कसा झाला?अजित पवार जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी बारामतीला जात असताना त्यांचे खाजगी जेट क्रॅश झाले. विमान कोसळताच, जवळच्या लोकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि तातडीने मदत केली. काहींनी विमानातील लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्नही केला, परंतु अपघातानंतर लागलेल्या भीषण आगीमुळे विमानातील अजित पवार यांच्यासह इतर सहा जणांचा मृत्यू झाला..याबाबत समोर आलेल्या माहितीनुसार, पुणे-बारामती परिसरात दाट धुक्यामुळे दृश्यमानता कमी झाली असून हवामानामुळे अपघात झाल्याचे म्हटले जात आहे. तसेच वैमानिकाने विमान उतरवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु विमान धावपट्टी चुकले. त्यानंतर वैमानिकाने विमान उतरवण्याचा दुसरा प्रयत्न केला पण तो अयशस्वी झाला. लँडिंग कठीण असताना वैमानिकाने मेडे कॉल करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर काही वेळातच खराब हवामानामुळे विमान धावपट्टीपासून थोड्या अंतरावर कोसळल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान, अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अपघाताचे अंतिम कारण डीजीसीएच्या अहवालाद्वारेच समोर येईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.