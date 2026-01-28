महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar: अजित पवारांच्या निधनानंतर बारामतीला पोहोचल्यावर शरद पवारांनी लोकांना काय विचारलं? वाचून डोळे पाणावतील...

Sharad Pawar Says On Ajit Pawar Death: अजित पवारांच्या निधनानंतर शरद पवार बारामती येथे दाखल झाले आहेत. यावेळी त्यांनी घटनेबाबत विचारपूस केली आहे.
Sharad Pawar Says On Ajit Pawar Death

Sharad Pawar Says On Ajit Pawar Death

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

पुणे : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख अजित पवार अजित पवारांच्या निधनानंतर राज्यभरात शोककळा पसरली आहे. मुंबईहून बारामती येथे जात असताना विमान लँडिंगदरम्यान विमानाचा मोठा अपघात झाला. या घटनेने सर्वांना धक्का बसला आहे.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Ajit Pawar
Baramati
pune
maharashtra
Deputy Chief Minister Ajit Pawar
Plane Crash

Related Stories

No stories found.