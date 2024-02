Sharad Pawar Party Symbol : शरद पवारांच्या पक्षाचं नाव अन् चिन्ह ठरलं? जयंत पाटलांनी केलं ट्विट

मुंबई : निवडणूक आयोगानं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवारांचा की अजित पवारांचा हा निकाल देताना राष्ट्रवादीचं चिन्ह घड्याळ आणि पक्ष हे दोन्हीही अजित पवारांच्या गटाला दिलं आहे. त्यामुळं आता आगामी निवडणुकांसाठी शरद पवार गट कुठलं चिन्ह आणि पक्षाचं नाव वापरणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

निवडणूक आयोगानंही त्यांना उद्याच ७ फेब्रुवारीपर्यंत पक्षाचं नाव आणि चिन्ह संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत निवडणूक आयोगाला कळवण्याचे निर्देश दिले आहेत. (sharad pawar party name and symbol may be decided jayant patal tweeted)