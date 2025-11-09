Pune Land Scam : पार्थ पवारांचे नाव पुढे आल्यावर शरद पवारांची मोठी मागणी; 'मुख्यमंत्र्यांनी पुणे जमीन गैरव्यवहाराची चौकशी करून वस्तुस्थिती मांडावी

अकोला : ‘‘राज्यात अशाप्रकारे जमिनीची खरेदी होत असेल तर हा गंभीर प्रकार आहे,’’ असे सांगत पुण्यातील कथित जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आज ‘मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून वस्तुस्थिती समाजासमोर ठेवावी,’ असे स्पष्ट केले. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचे नाव पुढे आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. .जमिनीचा हा व्यवहार रद्द करण्यात आला असला तरीसुद्धा चौकशीसाठी अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी केलेले वक्तव्य महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पुण्यातच माध्यमांशी संवाद साधताना गैरव्यवहाराच्या आरोपांचे खंडन केले. अकोल्यात किसान ब्रिगेडकडून आयोजित ‘शेतकरी संवाद’ कार्यक्रमासाठी आले असता शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत संवाद साधला. ते म्हणाले ‘‘ प्रशासन, राजकारण आणि कुटुंब हे सर्व वेगळे आहे. कुटुंबांत आम्ही एकमेकांविरुद्ध निवडणूक लढलो. माझा एक नातू अजित पवारांविरोधात लढला. अजित पवारांची पत्नी माझ्या मुलीविरुद्ध लढली. त्यामुळे कुटुंब वेगळे आणि विचारधारा वेगळ्या आहेत. सुप्रिया सुळे यांनी पार्थ पवारांबाबत व्यक्त केलेले मत त्यांचे वैयक्तिक आहे.’’.ही शेतकऱ्यांची फसवणूक‘‘राज्यात अतिवृष्टीमुळे खूप नुकसान झाले आहे. ज्या भागात एप्रिलमध्ये मदत मिळाली त्यांना वगळून आता मदत केली जात आहे. ही शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक आहे. हा प्रश्न कुठल्या एका जिल्ह्याचा, विभागाचा नाही तर तो राज्यातील संपूर्ण शेतकऱ्यांचा आहे. राज ठाकरे यांच्या मुद्यावर महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष एकत्र चर्चा करतील. कुणी टोकाची भूमिका घेऊ नये. उद्या (ता.९) आमची बैठक आहे. त्यात चर्चा होईल. सर्वांच्या मतांचा त्यात सन्मान केला जाईल. त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल,’’ असेही पवार म्हणाले. सोयाबीन हमी भावाबाबत ते म्हणाले, ‘‘सोयाबीन, कापूस व सर्वच शेतमालाच्या खरेदीबाबत असलेली धोरणे योग्य दिसत नाही.’’.बिहारच्या जनतेला बदल हवाबिहारच्या निवडणुकीवर बोलताना पवार म्हणाले, ‘‘मी तेथे गेलो नसलो तरी दररोज जी माहिती मिळते आहे ती पाहता बिहारच्या जनतेला बदल हवा असल्याचे दिसून येते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत बिहारमधील स्थिती वेगळी आहे. गरिबी असली तरी बिहारमध्ये राजकीयदृष्ट्या जागरूकता आहे. या राज्याने अनेकांना पराभव दाखविला आहे. आताही बदलाच्या बाजूने कौल दिसतो आहे. निकालातून पुढील चित्र लवकरच स्पष्ट होईल.’’.आरक्षणावरून वाद नको‘‘सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणाचा वाद पेटला आहे. खरे तर राज्यघटनेने प्रत्येकाला संरक्षण दिले आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आपला हक्क मिळतोच. राज्यघटनेत बसत असेल तर निश्चितच आरक्षण मिळू शकेल. मात्र, कोणताही धागादोरा नसताना आरक्षणावरून वाद घालणे योग्य नाही. कटुता टाळायला हवी,’’ असेही पवार म्हणाले..Pune Crime : 'दृश्यम' स्टाईल घटना थंड डोक्याने पत्नीचा खून; वारजे माळवाडी पोलिसांकडून पतीला अटक.मुंबई, पुण्यासह राज्यभरामध्ये कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड कवडीमोल भावाने लाटले जात आहेत. या सर्व जमीन व्यवहारांची श्वेतपत्रिका काढावी आणि येत्या हिवाळी अधिवेशनात त्यावर दिवसभर चर्चा करायला हवी. पुण्यात रिंगरोडच्या जमीन अधिग्रहणात मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. समृद्धी महामार्गात कोणाची समृद्धी झाली? हेही जनतेला कळले पाहिजे. यासाठी सरकारने सर्व जमीन व्यवहारांची श्वेतपत्रिका काढावी.- हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.