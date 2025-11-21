महाराष्ट्र बातम्या

Sharad Pawar: राज ठाकरेंसाठी शरद पवार आग्रही; काँगेसलाही दिला मेसेज, उद्धव ठाकरेंची भूमिका काय?

Sharad Pawar Insists on Raj Thackeray's Inclusion in MVA: राज ठाकरे यांना महाविकास आघाडीमध्ये घेण्यासाठी शरद पवार प्रयत्न करत असल्याची माहिती आहे. त्यांनी काही नेत्यांशी चर्चादेखील केली.
संतोष कानडे
Raj Thackeray: महाविकास आघाडीमध्ये राज ठाकरे यांना सामावून घेण्यासाठी शरद पवार आग्रही असल्याची माहिती आहे. सत्तेच्या मोर्चात एकत्र येता, मग निवडणुकीत का नको? अशी शरद पवारांची भूमिका आहे. त्यांनी काँगेसलाही हा मेसेज दिल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

Congress
Uddhav Thackeray
Sharad Pawar
Raj Thackeray
mns

