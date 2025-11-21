Sharad Pawar: राज ठाकरेंसाठी शरद पवार आग्रही; काँगेसलाही दिला मेसेज, उद्धव ठाकरेंची भूमिका काय?

Raj Thackeray: महाविकास आघाडीमध्ये राज ठाकरे यांना सामावून घेण्यासाठी शरद पवार आग्रही असल्याची माहिती आहे. सत्तेच्या मोर्चात एकत्र येता, मग निवडणुकीत का नको? अशी शरद पवारांची भूमिका आहे. त्यांनी काँगेसलाही हा मेसेज दिल्याची सूत्रांची माहिती आहे..ज्या प्रमाणे शरद पवार राज ठाकरेंसाठी आग्रही आहेत, तसेच उद्धव ठाकरेदेखील आग्रही आहेत. मात्र अद्याच राज ठाकरेंनी कोणतीही भूमिका जाहीर केलेली नाही. आगामी पालिका निवडणुकीसाठी ठाकरे बंधू आणि मनसेची युती होण्याची शक्यता आहे आणि अशातच आता पवारदेखील या युतीसाठी आग्रही असल्याची माहिती आहे..Couvade Syndrome: चक्क पुरुषांनाही जाणवतात प्रेग्नन्सीसारखी लक्षणं? जाणून घ्या काय आहे ‘कूवाडे सिंड्रोम’.शरद पवारांचा काँग्रेस नेत्यांना फोनशरद पवार यांनी काँग्रेस नेत्यांना फोन करून मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या रणनीतीवर चर्चा केल्याचं कळतंय. काँग्रेस नेत्यांनी दोन दिवसांपूर्वी पवारांची भेट घेऊन आघाडीत निवडणूक लढविण्यास हिरवा कंदील दिला होता. मात्र ही आघाडी केवळ काँग्रेस-राष्ट्रवादी शरद पवारांच असेल का? असा प्रश्न उपस्थित झाला..Manchar News : रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई; राज्य शासनाच्या निर्णयाचे ग्राहक पंचायतीकडून स्वागत!.मनसेला सोबत घेऊन महाविकास आघाडी व्हावी, यासाठी शरद पवार हे पुढाकार घेताना दिसून येत आहेत. भाजपसोबत लढायचं असेल तर मनसेला सोबत घेऊन ही लढाई लढली पाहिजे, असं प्रमुख नेत्यांचं मत आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये काही महाविकास आघाडीच्या बैठका होणार आहेत, त्यानंतर आघाडीबाबत काय होतं, हे लक्षात येईल. या विषयावरती आता सगळेच पक्ष, विशेषतः काँग्रेस काय भूमिका मांडते हे पाहणं अतिशय महत्त्वाचं असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.