पुरेशी ताकद नाही, शरद पवार साहेब खासदार कसे होणार? राज्यसभेवरून ओवैसींचा सवाल

Owaisi Statement on NCP : एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी शरद पवार यांच्या राज्यसभा खासदारकीबाबत मोठं विधान केलंय. शरद पवार यांच्याकडे आता ताकदच कुठं आहे, आता ते राज्यसभेत कसे जाणार असा सवाल ओवैसी यांनी विचारला आहे. यंदा वर्षभरात महाराष्ट्रातील सात राज्यसभा खासदारांचा कार्यकाळ संपणार आहे. यात शरद पवार यांचाही समावेश आहे. यावरून ओवैसी यांनी शरद पवार यांच्यावर निशाणा साधलाय. येत्या काळात मोठा तमाशा होणार असल्याचंही ओवैसी म्हणालेत..ओवैसी म्हणाले की, पवार साहेबांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ कधीपर्यंत आहे? मार्च पर्यंतच. त्यांच्याकडे आता ताकद कुठं आहे. त्यांच्या आघाडीकडे पुरेसे आमदार नाहीत. ते राज्यसभेवर कसे जाणार? हे त्यांनाच विचारलं पाहिजे. जर पुन्हा राज्यसभेवर जाणार असाल तर कसं? नंबर हवेत ना. आता यावरून तमाशा होणार, तुम्हालाही समजेल..भाजपवर कमळाविरोधात प्रचाराची वेळ, अधिकृत उमेदवार अपक्ष लढणार; एकाच जागी दोन एबी फॉर्म दिल्यानं नामुष्की.राज्यसभा निवडणुकीत अनेक नेत्यांचा कार्यकाळ संपणार आहे. यात केंद्रीय मंत्र्यांचाही समावेश आहे. जर हे मंत्री पुन्हा राज्यसभेवर नाही गेले तर त्यांना सरकारमध्ये राहणं कठीण होईल आणि यावरून नाराजीनाट्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. कार्यकाळ संपणाऱ्या नेत्यांमध्ये काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जॉर्ज कुरियन यांचा समावेश आहे..२०२६ मध्ये राज्यसभेच्या ७२ जागांसाठी निवडणूक होईल. यात एप्रिलमद्ये ३७, जूनमध्ये २३, जुलैमध्ये एक आणि नोव्हेंबरमध्ये ११ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. एप्रिल महिन्यात ज्या ३७ जागांसाठी निवडणूक होईल त्यात आसाम, बिहार, छत्तीसगढ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तामिळनाडु, तेलंगना आणि पश्चिम बंगालचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.