मुंबई : राज्यातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसचं अध्यक्षपद सोडल्याची अचानक घोषणा केल्यानंतर राज्यभरात काल खळबळ माजली होती. यानंतर राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते तसेच पहिल्या फळीतील नेत्यांसह शेकडो कार्यकर्त्यांनी त्यांना आपला निर्णय मागे घेण्याची गळ घातली. पण पवार अद्यापही आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. आज पुन्हा याबाबत घडामोडींनी वेग घेतला असून शरद पवार सिल्व्हर ओकवरुन यशवंतराव चव्हाण सेंटरकडं (वायबी सेंटर) रवाना झाले आहेत. (Sharad Pawar Resigns What will he decide today speed things up Pawar)

वाय बी सेंटरमध्ये राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीतील नेत्यांची बैठक सुरु झाली असून या बैठकीला स्वतः शरद पवार देखील हजेरी लावणार आहेत, असं सांगितलं जाच आहे. या बैठकीत देशभरातील राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांच्या आणि नेत्यांची भावना लक्षात घेता शरद पवारांनी राजीनामा मागे घेत पुन्हा पक्षाची धुरा सांभाळावी यावर चर्चा होणार आहे.

दुसरीकडं वायीबी चव्हाण सेंटला मेहबूब शेख यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी शरद पवारांच्या समर्थनार्थ आंदोलन सुरु केलं आहे. या ठिकाणी शरद पवारांच्या नावानं घोषणा दिल्या जात आहे. तर दुसरीकडं राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे हे देवगिरी बंगल्यावर अजित पवारांच्या भेटीसाठी गेले आहेत. एकूणच शरद पवारांच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये बैठकांचा सिलसिला सुरु झाला आहे.

दरम्यान, शरद पवार दुपारी एक वाजेपर्यंत कार्यकर्त्यांना भेटणार आहेत. तसेच त्यांचा नेहमीचा कार्यक्रम सुरुच राहणार आहे.