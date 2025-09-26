Sharad Pawar : दौरे थांबवा, अडथळे येतील; शरद पवार यांचे मंत्री, लोकप्रतिनिधींना आवाहन

मुंबई - ‘अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. पूरग्रस्त भागांत पीडितांना भेटण्यासाठी मंत्री व लोकप्रतिनिधींच्या दौऱ्यांमुळे गर्दी होत असल्यामुळे सरकारी यंत्रणांचे लक्ष, नुकसानीचे पंचनामे व आपत्ती निवारणाच्या कामांऐवजी राजशिष्टाचार पूर्ण करण्याकडे वळले आहे..त्यामुळे पंचनामे करण्यास विलंब होऊन मदतकार्य ठप्प होण्याचा धोका निर्माण झाला असल्याकडे लक्ष वेधत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारचे कान टोचले आहेत. तसेच राज्य सरकार पीडितांना दिलासा देण्याचे, त्यांना पुन्हा सक्षम करण्याचे काम करेल, अशी अपेक्षा देखील व्यक्त केली आहे..शरद पवार यांनी ‘एक्स’वर केलेल्या सविस्तर पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, लातूर भूकंपावेळी पंचनामे व मदतकार्यात अडथळा येऊ नये म्हणून राज्याचा प्रमुख ह्या नात्याने मी लोकप्रतिनिधींचे दौरे थांबविले होते, एवढेच नव्हे तर इतर नेते व पंतप्रधानांनाही काही दिवस भूकंपग्रस्त भागात दौरा करू नये, अशी विनंती केली होती..शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांचा व्याप पाहता पंचनामे वेळेत करून योग्य मदतकार्य सुरू व्हावे यासाठी आपत्तीग्रस्त भागांत इतर जिल्ह्यांतून अतिरिक्त मनुष्यबळ व महसूल, कृषी, पाटबंधारे व इतर शासकीय अधिकारी यंत्रणा तातडीने पाचारण करण्याची आवश्यकता शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.अशा प्रसंगी शासकीय कर्मचारी झोकून देऊन काम करतात हे महाराष्ट्रातील शासकीय यंत्रणेने अनेकदा सिद्ध केले आहे. फक्त तिच्या पाठीशी आपण सर्वांनी उभे राहण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे..रोगराईची भीती, आरोग्य सुविधा द्या!अतिवृष्टीमुळे या भागात रोगराई पसरण्याची भीती शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. गावपातळीवर इंधनाचा आणि अन्नाचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा निर्माण झाला असून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था गतिमान करण्याची आवश्यकता आहे.रोगराई पसरण्याची शक्यता असून त्यास आळा घालून आरोग्याच्या सुविधा देखील तातडीने उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर देखील विपरीत परिणाम झाला असून त्याकडे त्वरेने लक्ष द्यावे लागेल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.