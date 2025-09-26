महाराष्ट्र बातम्या

Sharad Pawar : दौरे थांबवा, अडथळे येतील; शरद पवार यांचे मंत्री, लोकप्रतिनिधींना आवाहन

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. पूरग्रस्त भागांत पीडितांना भेटण्यासाठी मंत्री व लोकप्रतिनिधींच्या दौऱ्यांमुळे गर्दी होत आहे.
मुंबई - ‘अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. पूरग्रस्त भागांत पीडितांना भेटण्यासाठी मंत्री व लोकप्रतिनिधींच्या दौऱ्यांमुळे गर्दी होत असल्यामुळे सरकारी यंत्रणांचे लक्ष, नुकसानीचे पंचनामे व आपत्ती निवारणाच्या कामांऐवजी राजशिष्टाचार पूर्ण करण्याकडे वळले आहे.

