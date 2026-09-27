शरद पवारांचे मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र, दुष्काळासंदर्भात केल्या १७ मागण्या

राज्यात अनेक भागांत पावसाने ओढ दिल्याने शेतकऱ्यांसमोर संकट निर्माण झालंय. पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. राज्य सरकारने २६५ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलंय. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी त्यांनी केली आहे. विधिमंडळाचे 3 दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून दसरा-दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत द्यावी असंही पत्रात म्हटलं आहे..शरद पवार यांनी औपचारिक निकष पूर्ण होण्याची वाट न पाहता दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना दुष्काळसदृश घोषित करून त्यांना दुष्काळी सवलती लागू कराव्यात असे त्यांनी म्हटले आहे. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये आणि शेतमजूर कुटुंबांना २५ हजार रुपयांची मदत द्यावी अशी मागणी पवारांनी केली आहे..रस्त्याच्या दर्जावरून लोकांनी प्रश्न विचारले, व्हिडीओ शूट करणाऱ्या तरुणाला मंत्र्यांने कानशिलात लगावली; VIDEO VIRAL.राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना याआधी जाहीर करण्यात आलीय. त्या योजनेची अंमलबजावणीही तातडीने करावी अशी मागणी शरद पवार यांना पत्रात केलीय. त्यांनी म्हटलं की, कर्जमाफीची तातडीने अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान ५० हजारांवरून १ लाख रुपये करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे..पीकविमा आणि पाणीटंचाईवर उपायएक रुपयात पीकविमा योजना लागू करून मागील नुकसानीची हेक्टरी १७ हजार रुपयांची मदत तातडीने द्यावी, अशी मागणी आहे. दुष्काळग्रस्त भागात रोजगार हमीची कामे सुरू करावीत. फळबागांसाठी टँकरची व्यवस्था करावी, तसेच पिण्याच्या पाण्याची गरज असलेल्या गावांमध्ये तातडीने शासकीय टँकर सुरू करावेत, असे पवारांनी म्हटले आहे..चारा छावण्या, वीज आणि शिक्षण शुल्कपशुधनासाठी चारा छावण्या, पिण्याचे पाणी आणि पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. वीजपुरवठ्यातील अडचणी कमी करण्यासाठी खराब रोहित्रांची दुरुस्ती करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, असे पवारांनी सुचवले आहे. याशिवाय दुष्काळी भागातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत. शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.