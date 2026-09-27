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शरद पवारांचे मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र, दुष्काळासंदर्भात केल्या १७ मागण्या

Sharad Pawar letter to CM Fadnavis राज्यातील २६५ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असताना शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी १७ मागण्या केल्या आहेत.
Sharad Pawar letter to CM Fadnavis

Sharad Pawar letter to CM Fadnavis

Esakal

सूरज यादव
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राज्यात अनेक भागांत पावसाने ओढ दिल्याने शेतकऱ्यांसमोर संकट निर्माण झालंय. पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. राज्य सरकारने २६५ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलंय. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी त्यांनी केली आहे. विधिमंडळाचे 3 दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून दसरा-दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत द्यावी असंही पत्रात म्हटलं आहे.

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