पुण्यात होणाऱ्या शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. शरणकुमार लिंबाळे यांची निवड झाली आहे. सरस्वती सन्मानाने गौरवण्यात आलेले लिंबाळे हे कादंबरीकार आणि समीक्षक म्हणूनही ओळखले जातात. मंगळवारी (ता. २४) पुण्यातील आपटे रस्त्यावरील हॉटेल कोरोनेट येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे..या निवडीनंतर सकाळ माध्यम समूहाचे मुख्य संपादक निलेश खरे यांनी साम टीव्हीवरील ‘ब्लॅक अँड व्हाईट’ कार्यक्रमात लिंबाळे यांची मुलाखत घेतली. या संवादात त्यांनी जातिव्यवस्था, आंबेडकरी चळवळ, सामाजिक बदल आणि साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. या निवडीनंतर ‘माझ्या आईला नक्कीच आनंद झाला असता. मात्र, आता आंबेडकरी चळवळ हीच माझी आई आहे,’ असं ते म्हणाले..Marathi Sahitya Sammelan: शंभराव्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी डॉ. शरणकुमार लिंबाळे; महामंडळाच्या बैठकीत निवड; लवकरच अधिकृत घोषणा.यावेळी त्यांना लिंगायत समाज तुम्हाला स्वीकारेल का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर, ‘आईचा समाज मला स्वीकारत नाही, तर बाबांचा समाज मला स्वीकारेल का?’ असा सवाल त्यांनी केला. जातिव्यवस्था अजूनही संपलेली नाही. उलट खालच्या जातींमध्येही जातीय भेद वाढत असून, त्यातून आक्रमकता निर्माण होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आपण कोणत्याही एका जातीचे नसून मराठी समाजाचा भाग असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं..तरुण विविध समाजांतून एकत्र येऊन संस्थात्मक काम करत असल्याबद्दल बोलताना त्यांनी बदलत्या सामाजिक वातावरणाकडे लक्ष वेधलं. अभिजित दीपके यांच्यामुळे सवर्ण तरुणही ‘जयभीम’ म्हणू लागल्याचं त्यांनी नमूद केलं. शिवाजी पार्कवरील आंदोलनातही सर्वांकडून जयभीमच्या घोषणा दिल्या गेल्या. आज कोणत्याही नेत्याचं राजकारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाशिवाय पूर्ण होत नाही, असं ते म्हणाले. पूर्वी बाबासाहेबांच्या नावाला विरोध होत होता; आता त्यांचे पुतळे उभारले जात आहेत. हा बदल दलित समाजानेही समजून घ्यायला हवा, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. प्रगतिशील समाजासोबत खांद्याला खांदा लावून जातिव्यवस्थेची कीड संपवण्याची गरज असल्याचंही ते म्हणाले..Premium|Marathi Sahitya Sammelan : तरुणाईची भाषा अश्लीलतेपुरती मर्यादित नाही; साहित्य संमेलनही अधिक सर्वसमावेशक हवे.अध्यक्षपदी निवड झाल्याने अस्पृश्यतेचा कलंक पुसला जाईल का, या प्रश्नावर त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती असूनही त्यांची ओळख आदिवासी राष्ट्रपती अशीच केली जाते. सुशीलकुमार शिंदे यांनाही मुख्यमंत्री झाल्यावर दलित मुख्यमंत्री म्हटलं गेलं. आजही आपली ओळख दलित लेखक अशीच होते, असं त्यांनी सांगितलं. एखादं पद मिळाल्याने अस्पृश्यतेचा कलंक मिटत नाही; त्यासाठी समतेची आणि सामाजिक बदलाची दीर्घ लढाई लढावी लागेल. आपण पदासाठी नव्हे, तर सामाजिक परिवर्तनासाठी लिहितो, असंही लिंबाळे यांनी ठामपणे सांगितलं. ही एका दिवसाची लढाई नाही. या लढाईची आणि विचारांची दखल घेतली जात आहे, म्हणूनच आपण इथपर्यंत पोहोचलो आहोत, असंही त्यांनी नमूद केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.