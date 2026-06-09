शिर्डीत साईभक्तांच्या जिवाशी खेळ! 'या' गंभीर प्रकारामुळे खळबळ, प्रसादाबाबत धक्कादायक माहिती समोर...

साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून शिर्डीत येणाऱ्या हजारो भाविकांच्या श्रद्धेशी खेळ होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मंदिर परिसरातील काही खासगी दुकानांमध्ये प्रसाद म्हणून निकृष्ट दर्जाचे, बुरशी लागलेले आणि कडक झालेले पेढे विकले जात असल्याचा आरोप भाविकांनी केला आहे. त्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली आहे. .साम टीव्हीच्या रिपोर्टनुसार, या ठिकाणी विकल्या जाणाऱ्या अनेक पेढ्यांच्या डब्यांवर उत्पादनाची तारीख, वापरण्याची अंतिम मुदत किंवा ते नेमके कुठे तयार करण्यात आले याची कोणतीही माहिती नाही. त्यामुळे श्रद्धेच्या नावाखाली नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असल्याची भावना भाविकांकडून व्यक्त केली जात आहे..Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.निकृष्ट दर्जाच्या प्रसादामुळे शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, या प्रकरणात शिर्डी नगरपालिकेसह अन्न व औषध प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. संबंधित यंत्रणांनी या प्रकाराकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांकडूनही करण्यात येत आहे. एखाद्या भाविकाच्या जिवावर बेतल्यानंतर प्रशासनाला जाग येणार का? असा प्रश्न भाविकांनी उपस्थित केला आहे..Pune Belasar Toll: बेलसर टोलनाक्यावर संतापाचा उद्रेक! ‘स्थानिकांकडून टोल वसुली बंद करा’, सर्वपक्षीयांचे आंदोलन.श्रद्धेचे केंद्र मानल्या जाणाऱ्या शिर्डीत प्रसादाच्या नावाखाली निकृष्ट पदार्थांची विक्री होत असल्यास त्याचा परिणाम केवळ भाविकांच्या आरोग्यावरच नव्हे, तर साईनगरीच्या प्रतिमेवरही होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित दुकानांची तपासणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.