Shiv Sena: मोठी बातमी! शिंदेंनी MIM कडे मागितला पाठिंबा; इम्तियाज जलील यांनी स्पष्ट केली भूमिका

Imtiaz Jaleel: एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने चक्क एमआयएमकडे पाठिंबा मागितल्याची माहिती आहे. एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनीच याबाबत खुलासा केलाय. मात्र भाजप आणि भाजपच्या मित्रपक्षांना आम्ही कुठेही पाठिंबा देणार नाहीत, अशी भूमिका इम्तियाज जलील यांनी घेतली आहे..इम्तियाज जलील म्हणाले की, एमआयएम पक्षाने यावेळी चांगली कामगिरी केली असून तीन ते चार महानगरपालिकांमध्ये आघाडी होण्याची परिस्थिती आहे. मी स्थानिक नेत्यांनाही सांगितलं आहे की, भाजप-शिवसेना वगळून चांगली आघाडी होत असेल आणि मागण्या सन्मानजनकरित्या पूर्ण होत असतील तर नक्की प्रस्ताव पाठवा..जलील पुढे म्हणाले, एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनेही समर्थन मागितलं, परंतु आम्ही स्पष्टपणे नकार दिला. मालेगावमध्ये आम्ही त्यांच्यासोबत जाणार नाहीत. त्यांनी पाठिंबा मागितला होता, याबाबत त्यांनाच अधिक विचारा. इतर कुणीही पाठिंबा मागितला तर आम्ही तो देऊ, मात्र भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांसोबत जाणार नाहीत, असं शेवटी जलील म्हणाले. ते 'एबीपी माझा'शी बोलत होते..Kolhapur Muncipal : इचलकरंजीत राजकीय भूकंप! भाजपच्या एकतर्फी विजयाने विरोधकांचे बालेकिल्ले जमीनदोस्त.मालेगावमध्ये कुणाचं किती संख्याबळ?इस्लाम पार्टी - ३५एआयएमआयएम- २१शिवसेना (शिंदे गट)- १८समाजवादी पार्टी- ५काँग्रेस- ३इतर- २एकूण जागा- ८४.Raj Thackeray : राज ठाकरे ॲक्शन मोडवर! नाशिकमधील पराभवानंतर सर्व उमेदवारांची घेणार भेट.छ. संभाजी नगरमध्ये कुणाचं किती संख्याबळ?भारतीय जनता पार्टी-५७एआयएमआयएम- ३३शिवसेना (शिंदे गट)- १३शिवसेना (ठाकरे)- ६वंचित- ४काँग्रेस- १राष्ट्रवादी (श.प.)- १एकूण जागा- ११५.