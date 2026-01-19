महाराष्ट्र बातम्या

Shiv Sena: मोठी बातमी! शिंदेंनी MIM कडे मागितला पाठिंबा; इम्तियाज जलील यांनी स्पष्ट केली भूमिका

AIMIM leader Imtiaz Jaleel reveals Shiv Sena approached for support: मालेगावमध्ये एमआयएम सत्ता स्थापन करणार का? स्थानिक पक्षाला सोबत घेऊन कोण ठोकणार सत्तास्थापनेचा दावा?
Imtiaz Jaleel: एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने चक्क एमआयएमकडे पाठिंबा मागितल्याची माहिती आहे. एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनीच याबाबत खुलासा केलाय. मात्र भाजप आणि भाजपच्या मित्रपक्षांना आम्ही कुठेही पाठिंबा देणार नाहीत, अशी भूमिका इम्तियाज जलील यांनी घेतली आहे.

