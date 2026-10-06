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Pune Teachers Constituency Election : शिवसेना भाजपमध्ये बंडखोरी, पुणे शिक्षक अर्ज दाखल; भाजपच्या कौस्तुभ गावडे यांच्याविरोधात शिवसेनेचे चिवटे रिंगणात

Mangesh Chivate, Kaustubh Gawade : पुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महायुतीत फूट पडली आहे. भाजपचे कौस्तुभ गावडे आणि शिवसेनेचे मंगेश चिवटे यांनी स्वतंत्र उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
Pune Teachers Constituency Election

Pune Teachers Constituency Election

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Teacher MLC Election : पुणे विभागीय शिक्षक मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीसमोरच नवे आव्हान उभे राहिले आहे. भाजपने कौस्तुभ गावडे यांना उमेदवारी दिल्यानंतर शिवसेनेचे मंगेश चिवटे यांनी बंडखोरी करत आज जोरदार शक्तिप्रदर्शनात उमेदवारी अर्ज दाखल केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या आदेशानुसार आपण निवडणूक रिंगणात उतरत असल्याचे चिवटे यांनी स्पष्ट केले.

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