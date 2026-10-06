Pune Teachers Constituency Election : शिवसेना भाजपमध्ये बंडखोरी, पुणे शिक्षक अर्ज दाखल; भाजपच्या कौस्तुभ गावडे यांच्याविरोधात शिवसेनेचे चिवटे रिंगणात

Teacher MLC Election : पुणे विभागीय शिक्षक मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीसमोरच नवे आव्हान उभे राहिले आहे. भाजपने कौस्तुभ गावडे यांना उमेदवारी दिल्यानंतर शिवसेनेचे मंगेश चिवटे यांनी बंडखोरी करत आज जोरदार शक्तिप्रदर्शनात उमेदवारी अर्ज दाखल केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या आदेशानुसार आपण निवडणूक रिंगणात उतरत असल्याचे चिवटे यांनी स्पष्ट केले..मंत्री उदय सामंत आणि मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत चिवटे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी शिवसेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि समर्थक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शक्तिप्रदर्शनाच्या माध्यमातून चिवटे यांनी शिक्षक मतदारसंघातील आपली ताकद दाखवून दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे..यावेळी राज्यसभा खासदार ज्योती वाघमारे, आमदार सुहास बाबर, आमदार महेंद्र दळवी, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, माजी गृहराज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, माजी आमदार शहाजीबापू पाटील, माजी आमदार रवींद्र धंगेकर, पैलवान चंद्रहार पाटील, सातारा संपर्कप्रमुख शरद कणसे, एकनाथ स्वाभिमानी शिक्षक सेनेचे बापूसाहेब अडसूळ, बाजीराव चव्हाण, किरण साळी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..भाजपकडून कौस्तुभ गावडे यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतरही चिवटे यांनी माघार न घेता निवडणूक रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतल्याने महायुतीतील अंतर्गत समीकरणांना धक्का बसला आहे. त्यामुळे पुणे विभागीय शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक आता अधिक चुरशीची होण्याची शक्यता आहे..Satej Patil Gokul Election : गोकुळ दूध संघाच्या बिनविरोधसाठी सतेज पाटलांना ४ जागा?, बंटी पाटलांनी हसत हसत कंडका पाडला.चिवटे यांच्या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या निमित्ताने झालेल्या शक्तिप्रदर्शनामुळे शिक्षक मतदारसंघातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. त्यामुळे आता मंगेश चिवटे विरुद्ध इतर उमेदवार अशी थेट लढत रंगणार असून, शिक्षक मतदार कोणाच्या बाजूने कौल देतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.