By

मुंबई : शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणाच्या सुनावणीला आज पुन्हा सुरुवात झाली असून ठाकरे-शिंदे या दोन्ही बाजूंकडचा युक्तीवाद संपला आहे. यासाठीचं एक वेळापत्रकही समोर आलं आहे. त्यातील तपशीलानुसार, यावर्षी या प्रकरणाचा निकाल लागणं कठीण असल्याचं दिसून येत आहे. (Shiv Sena MLA disqualification result difficult to get this year)

सुनावणीत काय घडलंय?

सुप्रीम कोर्टानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुनावणीला उशीर होत असल्याच्या कारणावरुन फटकारल्यानंतर आज पुन्हा सुनावणीला सुरुवात झाली. याच वेळापत्रकही समोर आलं आहे. ज्यामध्ये कागदपत्रे तपासणी, साक्ष नोंदवणे आणि आमदारांची उलट तपासणी करणे याचा समावेश आहे.

संबंधित प्रकियेला किमान तीन महिन्यांचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल यावर्षी लागण कठीण असल्याचं बोललं जात आहे.

३४ याचिकांवर होणार सुनावणी

या तीन महिन्यानंतर डिसेंबर महिन्यात हिवाळी अधिवेशन असल्यानं ही सुनावणी पूर्ण होण्याची शक्यता धूसर आहे. यामध्ये 34 याचिका आहेत, सर्वांच्या याचिकेवर स्वतंत्र युक्तिवाद होणार आहे. त्यामुळं कमीत कमी 4 ते 5 महिने लागण्याची शक्यता आहे.

आम्हाला शेड्युल 10 लागू होत नाही- शिंदे गट

दरम्यान, याचिका एकत्र करा अशी आमची मागणी आहे, ते का केलं जातं नाही? असा सवाल ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी केला आहे. मात्र, याला शिंदे गटाच्या वकिलांनी विरोध केला आहे.

शिंदे गटाचे वकील अनिल साखरे यांनी सर्व याचिका एकत्र करु नका सर्वांवर वेगवेगळी सुनावणी घ्या, असा युक्तिवाद या दरम्यान केला. तसेच आम्हाला आमदार अपात्रतेबाबत संविधानातील शेड्युल १० लागू होत नाही, असा दावा शिंदे गटानं केला आहे.