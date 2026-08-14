Shiv Sena पक्ष अन् धनुष्यबाण उद्धव ठाकरेंकडे गेलं तर शिंदेंपुढे काय पर्याय? भाजपमध्ये विलीन होणार?

सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्ह याबाबतची सुनावणी ऑगस्ट २०२६ मध्ये सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत. निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘मूळ शिवसेना’ म्हणून मान्यता देत ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षाचे निवडणूक चिन्ह दिले होते. आयोगाच्या या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे..या प्रकरणात अद्याप एकनाथ शिंदे गटाला आपली संपूर्ण बाजू मांडण्याची संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही. सोशल मीडिया आणि राजकीय चर्चांमध्ये उद्धव ठाकरे गटाला या प्रकरणात फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी सध्या हे केवळ अंदाज आहेत. दरम्यान, जर सुप्रीम कोर्टाने भविष्यात उद्धव ठाकरे गटाच्या बाजूने निकाल देत ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह त्यांना दिले किंवा निवडणूक आयोगाचा २०२३ चा निर्णय रद्द अथवा सुधारित केला, तर एकनाथ शिंदे गटापुढे कोणते व्यावहारिक पर्याय असू शकतात, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. .कायदेशीर पर्याय काय असतील?सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर शिंदे गटाकडे कायदेशीर मार्ग उपलब्ध राहू शकतात. त्यामध्ये निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी रिव्ह्यू पिटीशन किंवा पुढील परिस्थितीनुसार क्यूरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्याचा पर्याय असू शकतो. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम निर्णयात बदल होण्याची शक्यता मर्यादित असते.नवीन नाव आणि स्वतंत्र निवडणूक चिन्ह याशिवाय निवडणूक आयोगाकडे नवीन नाव आणि स्वतंत्र निवडणूक चिन्ह घेऊन पक्षाची नव्याने नोंदणी करण्याचा मार्ग उपलब्ध असेल. शिंदे गटाने यापूर्वी ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ किंवा तत्सम नावाचा वापर केला होता. त्यामुळे ‘शिवसेना’ नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह उपलब्ध नसल्यास स्वतंत्र पक्षाच्या रूपात पुढे जाणे हा एक कायदेशीर पर्याय ठरू शकतो..आमदार-खासदारांवर काय परिणाम होईल?२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिंदे गटाने धनुष्यबाण चिन्हावर अनेक जागा जिंकल्या आहेत. भविष्यात पक्षाचे चिन्ह बदलले तरी मागील निवडणुकीत विजयी झालेल्या आमदारांना केवळ चिन्ह गमावल्यामुळे आपोआप अपात्र ठरवले जाणार नाही. मात्र, पुढील निवडणुका लढवताना त्यांना नव्या पक्षाच्या नाव आणि चिन्हाचा वापर करावा लागेल.आमदारांच्या अपात्रतेची प्रकरणे हा स्वतंत्र विषयदहाव्या अनुसूचीअंतर्गत सुरू असलेली आमदारांच्या अपात्रतेची प्रकरणे हा स्वतंत्र विषय आहे. त्यामुळे पक्षाचे नाव किंवा चिन्ह याबाबतचा निर्णय आणि अपात्रतेची प्रकरणे वेगवेगळी राहू शकतात.राजकीय पातळीवर कोणते पर्याय?एकनाथ शिंदे गट सध्या महायुतीचा भाग आहे. या आघाडीत भाजप, शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा समावेश आहे. शिंदे महाराष्ट्र सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गमावल्यास त्यांच्यापुढील राजकीय पर्याय प्रामुख्याने महायुतीच्या चौकटीभोवती राहतील..भाजपमध्ये विलीनीकरण?यातील सर्वाधिक चर्चेत असलेला पर्याय म्हणजे भाजपमध्ये विलीनीकरण. राजकीय निरीक्षक तसेच उद्धव ठाकरे गटाच्या काही वकिलांकडूनही यापूर्वी या शक्यतेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पूर्ण विलीनीकरण झाल्यास शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक नेत्यांना मंत्रिपदे, पक्ष संघटनेतील जबाबदाऱ्या तसेच भविष्यातील निवडणुकांमध्ये उमेदवारी मिळण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र, शिंदे गटातील प्रत्येक आमदार किंवा नेत्याला भाजपमध्ये समान राजकीय जागा मिळेलच, असे निश्चित नाही.स्वतंत्र नवीन पक्ष-दुसरा पर्याय म्हणजे स्वतंत्र नवीन पक्ष स्थापन करून महायुतीसोबतची युती कायम ठेवणे. नवीन नाव आणि चिन्ह घेऊन पक्षाची स्वतंत्र ओळख कायम ठेवता येऊ शकते. ‘शिवसेना’ हे नाव गमावले तरी सत्ता आणि राजकीय प्रभाव टिकवण्यासाठी हा मार्ग वापरता येऊ शकतो. शिंदे यांनी यापूर्वी ‘बाळासाहेबांची विचारधारा’ या आधारावर स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.स्वतंत्र राजकीय ओळखीचा आधारयाशिवाय शिंदे गटातील काही नेते किंवा कार्यकर्ते उद्धव ठाकरे गटाकडे परत जाण्याची शक्यताही चर्चेत आहे. दुसरीकडे, बहुसंख्य नेते आणि कार्यकर्ते शिंदे यांच्यासोबत राहून नवीन पक्ष मजबूत करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. २०२४ च्या निवडणुकीत तसेच स्थानिक पातळीवर, विशेषतः ग्रामीण भागात शिंदे गटाला मिळालेला पाठिंबा त्यांच्या स्वतंत्र राजकीय ओळखीचा आधार ठरू शकतो..Shiv Sena : “अरे ये ना...." सुप्रीम कोर्टाबाहेर दोन्ही शिवसेना नेत्यांमध्ये राडा, राऊत-म्हस्केंमध्ये जुंपली! अनिल देसाई तर... VIDEO पाहा.भविष्यातील निवडणुकांचे आव्हानधनुष्यबाण चिन्ह गमावल्यामुळे तात्काळ महाराष्ट्र सरकार कोसळण्याची शक्यता कमी मानली जाते, कारण भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गटाकडे सत्तेसाठी आवश्यक संख्याबळ आहे. मात्र, ‘मूळ शिवसेना’ ही ओळख आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वारशावर दावा करण्याला यामुळे राजकीय धक्का बसू शकतो.कार्यकर्ते आणि मतदारांच्या पातळीवरही परिणाम होऊ शकतो. मुंबई आणि शहरी भागात उद्धव ठाकरे गटाचा प्रभाव अधिक असल्याचे दिसते, विशेषतः BMCसारख्या निवडणुकांच्या संदर्भात. त्याच वेळी इतर भागांमध्ये शिंदे गटाची संघटनात्मक ताकद असल्याचे सांगितले जाते. चिन्ह बदलल्यामुळे काही कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो; मात्र सत्ताधारी महायुतीचा भाग असल्याने अनेक कार्यकर्ते शिंदे गटासोबत कायम राहण्याची शक्यता चर्चेत आहे.भविष्यातील निवडणुकांमध्ये नवीन चिन्ह घेऊन मैदानात उतरावे लागल्यास भाजपसोबतची मजबूत युती शिंदे गटासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. उमेदवारी, प्रचार यंत्रणा आणि निवडणूक व्यवस्थापनात युतीचा आधार मिळू शकतो..राजकीय संदेशाला उत्तर-राजकीय संदेशाच्या दृष्टीने पाहता, उद्धव ठाकरे गटाला पुन्हा ‘मूळ शिवसेना’चे नाव आणि चिन्ह मिळाल्यास त्यांना नैतिक आणि राजकीय फायदा मिळू शकतो. दुसरीकडे शिंदे गटाला ‘बंडखोर’ किंवा ‘नवीन पक्ष’ अशी ओळख स्वीकारावी लागू शकते. सत्ता आणि विकासकामांचा मुद्दा पुढे करून शिंदे गट या राजकीय संदेशाला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू शकतो.भावनिक लाभ गमावण्याची शक्यता-एकूणच, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल उद्धव ठाकरे गटाच्या बाजूने लागल्यास शिंदे गटापुढे नवीन पक्षाची नोंदणी करून महायुतीत कायम राहणे किंवा भाजपमध्ये आंशिक अथवा पूर्ण विलीनीकरण करणे हे प्रमुख पर्याय चर्चेत आहेत. २०२२ पासून शिंदे गटाने सत्ता आणि संख्याबळाच्या आधारावर राजकारण केले आहे. त्यामुळे धनुष्यबाण आणि ‘शिवसेना’ नाव गमावल्यास राजकीय अस्तित्व संपणार नाही; मात्र ‘शिवसेना’ या नावाशी जोडलेला भावनिक लाभ गमावण्याची शक्यता राहील.मात्र एक लक्षात घ्या की शिंदे गटासाठी पुढील दिशा मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम निकालानंतरच स्पष्ट होईल. सध्या सुरू असलेली चर्चा ही संभाव्य राजकीय आणि कायदेशीर पर्यायांवर आधारित आहे. न्यायालयाने अद्याप कोणताही अंतिम निकाल दिलेला नाही....Shivsena Hearing: शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टात काय घडलं? संजय राऊतांना जिंकण्याचा विश्वास, म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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