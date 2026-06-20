Operation Tiger: ठाकरेंच्या बंडखोर खासदारांची गुप्त बैठक कॅमेऱ्यात; पहिला फोटो होताच राजकीय वर्तुळात खळबळ, मास्टरमाईंडही समोर

मुंबई: शिवसेना पक्षातील अंतर्गत घडामोडींमध्ये नवी वळण मिळाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. ठाकरे गटातील बंडखोर खासदारांचा पहिला फोटो सार्वजनिक झाला असून, त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. या फोटोत एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये खासदार एकत्र बसलेले दिसत आहेत..ऑपरेशन टायगरचा पहिला पुरावा‘ऑपरेशन टायगर’ या मोहिमेचा पहिला फोटो समोर आल्याने राजकीय विश्लेषकांनी खासदारांच्या हालचालींवर नव्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. फोटोमध्ये हिंगोली मतदारसंघाचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, यवतमाळ मतदारसंघाचे खासदार संजय देशमुख आणि ईशान्य मुंबई मतदारसंघाचे खासदार संजय दिना पाटील स्पष्ट दिसत आहेत. हे तिघेही शिवसेनेचे राष्ट्रीय समन्वयक अभिषेक वर्मा यांच्या सोबत एकत्र बसलेले आहेत.पक्षातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील काही महिन्यांपासून ही रणनीती आखली जात होती. बंडखोर खासदार आणि पक्षातील काही नेत्यांच्या समन्वयातून ही मोहीम हाती घेण्यात आली होती. खासदार श्रीकांत शिंदे आणि अभिषेक वर्मा यांच्या नियोजनामुळे ‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी झाल्याची चर्चा आता जोर धरू लागली आहे..राजकीय भूमिकाया बैठकीत बंडखोर खासदारांनी आपल्या भविष्यातील राजकीय भूमिका आणि पुढील व्यूहातमक पावलांवर चर्चा केली. पंचतारांकित हॉटेलमध्ये झालेली ही गुप्त बैठक ठाकरेंच्या पक्षातील फूट अधिक गहन असल्याचे दर्शवते. फोटो प्रसिद्ध होताच सोशल मीडियावर तीव्र चर्चा रंगली..Uddhav Thackeray: राज्यातही होणार ‘ऑपरेशन टायगर’, ठाकरेंकडे २०२९ मध्ये उमेदवारही उरणार नाहीत; भाजप आमदाराचा दावा .सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, अभिषेक वर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी ही संपूर्ण रणनीती आखली होती. अनेक महिन्यांच्या सतत संपर्कातून आणि नियोजनातून बंडखोर खासदारांना एकत्र आणण्यात यश आले. या मोहिमेमुळे शिवसेना पक्षात नवे समीकरणे तयार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..बंडखोर खासदारांच्या या हालचालींमुळे ठाकरे गटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. पक्षातील एकी आणि भविष्यातील निवडणुका यावर या घटनेचा परिणाम होणार असल्याचे राजकीय निरीक्षक सांगत आहेत. फोटो प्रसिद्ध झाल्यानंतर पक्षातील विविध स्तरांवरून प्रतिक्रिया येत आहेत..‘ऑपरेशन टायगर’च्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर शिवसेनेच्या राजकीय भविष्यात महत्त्वपूर्ण बदल घडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, संजय देशमुख आणि संजय दिना पाटील यांच्या भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Uddhav Thackeray: ठाकरे गटाला मोठा झटका! बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणात नगरसेवक दीपक सावंत यांचे सदस्यत्व रद्द.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.