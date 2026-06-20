महाराष्ट्र बातम्या

Operation Tiger: ठाकरेंच्या बंडखोर खासदारांची गुप्त बैठक कॅमेऱ्यात; पहिला फोटो होताच राजकीय वर्तुळात खळबळ, मास्टरमाईंडही समोर

Photo of Shiv Sena Rebel MPs' Meeting Triggers Fresh Political Speculation : बंडखोर खासदारांचा पहिला फोटो समोर येताच सोशल मीडियावर चर्चा; नागेश पाटील, संजय देशमुख, संजय दिना पाटील यांच्या पुढील राजकीय पावलांकडे लक्ष
Shiv Sena Rebel MPs' First Meeting Photo Surfaces, Sparks Political Buzz

Shiv Sena Rebel MPs' First Meeting Photo Surfaces, Sparks Political Buzz

esakal

Sandip Kapde
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मुंबई: शिवसेना पक्षातील अंतर्गत घडामोडींमध्ये नवी वळण मिळाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. ठाकरे गटातील बंडखोर खासदारांचा पहिला फोटो सार्वजनिक झाला असून, त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. या फोटोत एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये खासदार एकत्र बसलेले दिसत आहेत.

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