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Shiv Sena Symbol Dispute : शिंदे गटाने ठाकरेंचे दावे खोडले मूळ पक्षाचा प्रतिनिधी गट ठरविण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार

Shinde Faction Defends Election Commission Decision : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा बचाव केला.
Shiv Sena Symbol Dispute

Shiv Sena Symbol Dispute

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : दोन गटांमध्ये विभागलेल्या पक्षांमध्ये कोणता गट मूळ पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे, अशा शब्दांत ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात बचाव केला.

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