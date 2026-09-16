Shiv Sena Symbol Dispute : शिंदे गटाने ठाकरेंचे दावे खोडले मूळ पक्षाचा प्रतिनिधी गट ठरविण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार

नवी दिल्ली : दोन गटांमध्ये विभागलेल्या पक्षांमध्ये कोणता गट मूळ पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे, अशा शब्दांत ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात बचाव केला..सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही.मोहना यांच्या खंडपीठापुढे शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात झालेल्या सुनावणीदरम्यान शिवसेनेची बाजू मांडताना विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी उद्धव ठाकरे गटाचे दावे खोडून काढले..Gold Rate Today: कच्चे तेल महागले अन् सोन्याच्या भावात मोठा बदल! तुमच्या शहरात आता सोनं किती रुपयांना विकलं जातंय?.पक्षाची घटना २०१८ मध्ये हुकूमशाही पद्धतीने बदलणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या विरोधी विचारसरणीच्या पक्षांसोबत केलेल्या युतीमुळे आमदार व कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष होता. परिणामी, शिवसेनेतील फूट विधिमंडळासह पक्ष आणि कार्यकर्त्यांपर्यंत पसरली होती, असे नीरज किशन कौल म्हणाले..UPI Transaction Charges : UPI वर ०.४ टक्के शुल्क; १० हजार, १ लाख, १० लाखांच्या व्यवहारावर किती रुपये? जाणून घ्या.आयोगाने या वादाची दखल घेणेच अधिकारक्षेत्राबाहेरचे असल्याचा उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांचा दावा चुकीचा आहे. निवडणूक आयोग हे राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत स्थापन झालेले उच्च घटनात्मक प्राधिकरण आहे. निवडणूक चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ नुसार पक्षात दोन प्रतिस्पर्धी गट निर्माण झाल्यास कोणता गट पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार आयोगाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले..बदल कळविणे बंधनकारकनिवडणूक आयोगाने हे निकष केवळ शिवसेनेच्या प्रकरणासाठी तयार केले नाही तर पूर्वी विविध पक्षांमध्ये निर्माण झालेल्या वादांच्या वेळी या बाबींचा विचार केला होता, असे ॲड, कौल म्हणाले. उद्धव ठाकरे यांनी २०१८ मध्ये पक्षाची घटना हुकूमशाही पद्धतीने बदलली. परंतु ती निवडणूक आयोगाकडे सादर केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. पक्षाच्या रचनेतील बदल आयोगाला कळविणे बंधनकारक असते. त्याची अंमलबजावणी २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी केली, याकडे नीरज कौल यांनी लक्ष वेधले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.