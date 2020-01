जीव गेला तरी चालेल, पण छत्रपतींचा अपमान सहन करणार नाही : राऊत

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज विश्वाचे युगपुरुष आहेत, आमचं दैवत आहेत. आमचा जीव जाईल, पण छत्रपतींचा अपमान कधी आम्ही केला नाही. जर कोणी करत आले आणि विनाकारण आम्हाला प्रश्न विचारत असतील तर ते गप्प का? याबाबत प्रमुख लोक आहेत, छत्रपतींबाबत बोलण्याचा अधिकार फक्त त्यांना आहे अशा प्रमुख लोकांना हा प्रश्न विचारला पाहिजे. शिवसेनेच्या विरोधात ज्यांनी 4 दिवसांपूर्वी तावातावाने वक्तव्य केली होती, त्यांना याबाबत विचारा, असे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.

Sanjay Raut, Shiv Sena: When alliance govt is formed, be it NDA or UPA, setting up of co-ordination committee,eases working of govt. Our 3 parties have different ideologies but, govt runs on Common Minimum Programme (CMP). Committee will look into CMP&also controversial issues. pic.twitter.com/L90N2bT3xb

— ANI (@ANI) January 21, 2020