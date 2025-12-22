धक्कादायक! पहिल्या पतीला सोडून २८ वर्षीय विवाहिता ४४ वर्षांच्या दुसऱ्यासोबत राहिली, त्याने दारुच्या नशेत केला तीन वर्षांच्या चिमुकल्याचा खून, नातेवाईकांच्या संशयानंतर उलगडली कहाणी

सोलापूर : पहिल्या पतीला सोडून दुसऱ्या मानलेल्या पतीसोबत राहायला विजयपूरहून सोलापुरात आलेल्या महिलेला दोन मुले होती. त्यातील तीन वर्षाच्या चिमुकल्याचा दारुच्या नशेत मौलाली उर्फ अकबर अब्दुलरजाक मुल्ला याने खून केला. विजयपूर पोलिसांत दाखल गुन्हा सोलापुरात वर्ग झाला आहे. त्यानंतर एमआयडीसी पोलिसांनी सोमवारी (ता. २२) मौलालीला अटक केली. त्याला उद्या न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.
विजयपूर येथे रहायला असलेल्या २८ वर्षीय विवाहिता तिच्या पहिल्या पतीला सोडून ४४ वर्षीय मौलाली उर्फ अकबर मुल्ला याच्यासोबत राहत होती. दोघेही विजयपूरचेच, त्या विवाहितेला पहिल्या पतीपासून दोन मुले झाली होती. त्यातील एक मुलगा तीन वर्षांचा होता. त्याचे नाव फरहान होते. दोन चिमुकल्यांसह विवाहिता मौलालीसोबत कोंडा नगराजवळील सय्यद पठाण यांच्या घरात भाड्याने राहायला होते. काही दिवस चौघेही नवदांम्पत्याप्रमाणे राहत होते. पण, ११ डिसेंबर रोजी तीन वर्षाचा चिमुकला फरहान रडत होता.
मौलाली नशेत घरी आला होता. रडणाऱ्या फरहानला गप्प बसविण्यासाठी मौलालीने त्याचा गळा दाबला. त्यात काही मिनिटातच फरहान पूर्णत: गप्प झाला. बेशुद्धावस्थेतील फरहानला घेऊन विवाहिता विजयपूरला गेली. मौलालीने विवाहितेला विजयपूर एसटी स्टॅण्डवर सोडले आणि तेथून पसार झाला. तेथून ती विवाहिता पहिल्या पतीच्या घरी गेली. बेशुद्धावस्थेतील फरहानला पाहून नातेवाईकांना संशय आला. त्यांनी पोलिसांना खबर करून त्याला तातडीने विजयपूरमधील सरकारी दवाखान्यात दाखल केले.
पण, फरहानचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. त्यावेळी नातेवाईकांसमवेत विवाहिता देखील जोरजोरात रडू लागली. पण, मृतदेहाच्या उत्तरीय चाचणीनंतर फरहानचा गळा दाबल्याने मृत्यू झाल्याची बाब समोर आली. त्यानंतर विवाहितेच्या फिर्यादीवरून मौलालीविरुद्ध विजयपूर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. तेथून तो गुन्हा सोलापूर शहर पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
पहिल्या पतीचा होता मुलगा
पहिल्या पतीपासून झालेली दोन मुले घेऊन फिर्यादी विवाहिता तिच्या ओळखीतील मौलाली उर्फ अकबर मुल्ला याच्यासोबत राहायला सोलापुरात आली होती. पण, मौलालीने तीन वर्षाच्या चिमुकल्याचा खून केल्याची फिर्याद विवाहितेने दिली. पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषणावरून मौलालीला जेरबंद केले. सहायक पोलिस निरीक्षक मोरे तपास करीत आहेत.
