धक्कादायक! शेअर मार्केटमध्ये १.८१ कोटींचे नुकसान, कर्जबाजारी मुख्याध्यापकाने पत्नी, दोन मुलांना मारुन स्वत:ही घेतला गळफास; २२ पानांची सुसाईड नोट, वाचा...

वैराग : शेअर बाजारातील तब्बल १ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या आर्थिक नुकसानीमुळे नैराश्यात गेलेल्या हात्तीज (ता. बार्शी) येथील मुख्याध्यापकाने पत्नी व दोन मुलांना खाण्याच्या पदार्थातून विष देऊन स्वतः गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना शुक्रवारी (ता. १२) सकाळी उघडकीस आली. या घटनेने संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे.
हात्तीज येथील योगेश बाळासाहेब पाटील (वय ४१) यांनी गुरुवारी (ता. ११) रात्री पत्नी माधुरी पाटील (वय ३७), मुलगा अथर्व (वय ११) आणि शिवांश (वय ९) यांना खाण्याच्या पदार्थातून विष दिल्याचा संशय आहे. त्यानंतर शुक्रवारी पहाटे चारच्या सुमारास त्यांनी राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याप्रकरणी मृत शिक्षकाचे चुलत बंधू महेश कालिदास पाटील (वय ३६) यांनी फिर्याद दिली आहे. घटनेची माहिती मिळताच वैराग पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक प्रतापसिंह जाधव यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.
शुक्रवारी सकाळी सात-साडेसात वाजूनही योगेश पाटील यांच्या घराचा दरवाजा बंद असल्याने शेजारी व नातेवाईक मंगेश पाटील यांना संशय आला. त्यांनी दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला; मात्र आतून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने परिसरातील नागरिकांना बोलावून दरवाजा तोडण्यात आला. त्यावेळी घरातील भीषण दृश्य समोर आले. घरात योगेश पाटील यांचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला, तर पत्नी माधुरी आणि दोन्ही मुले मृतावस्थेत पडलेली होती. घटनेची माहिती मिळताच वैराग पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा करून चारही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी बार्शी ग्रामीण रुग्णालयात पाठविण्यात आले.
प्राथमिक माहितीनुसार, गेल्या सहा महिन्यांपासून शेअर बाजारातील कोट्यवधी रुपयांच्या तोट्यामुळे योगेश पाटील मानसिक तणावाखाली होते. आत्महत्येच्या वेळी त्यांची आई नातेवाईकांच्या अंत्यसंस्कारासाठी बाहेरगावी गेली होती. याच संधीचा फायदा घेत त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
२२ पानांची सुसाईट नोट
योगेश पाटील यांनी मृत्यूपूर्वी सुमारे २२ पानांची सुसाईड नोट लिहून ठेवली आहे. त्यामध्ये शेअर बाजारातील गुंतवणूक, त्यातून वाढत गेलेले नुकसान आणि त्या आर्थिक चक्रात आपण कसे अडकलो याचा उल्लेख आहे. बाजारातील तोट्यातून सावरता येत नसल्याने हे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे नमूद करत त्यांनी माफी मागितली आहे. तसेच, आपल्या पश्चात मालमत्ता आई आणि मामाच्या मुलाच्या नावे करण्यात यावी, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. इन्शुरन्स काढण्यासाठी डॉक्टरांकडे तपासणीस गेल्यानंतर किडनीचा गंभीर आजार असल्याचेही डॉक्टरांनी सांगितल्याचा उल्लेख या चिठ्ठीत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
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