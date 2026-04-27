रुग्णालयातील नोंदीत धक्कादायक प्रकार! प्रसूतीवेळी आधारकार्डशिवाय नोंदविले महिलांचे अंदाजे वय; बालमाता शोधण्यासाठी डॉक्टरांची 7 पथके, वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : बालमातांचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी महापालिकेसह शहरातील सर्वच रुग्णालयातील २०२५ व २०२६ या वर्षातील प्रसूतीच्या नोंदी तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी डॉक्टरांच्या नेतृत्वात सात पथके नेमली आहेत. बहुतेक रुग्णालयांकडील प्रसूत महिलांचे वय आधारकार्डशिवाय अंदाजे नोंदविल्याच्या बाबी निदर्शनास येत आहेत.
सोलापूर शहरातील सिव्हिल हॉस्पिटल, श्री मार्कंडेय हॉस्पिटल आणि महापालिकेचे भावनाऋषी व साबळे नागरी आरोग्य केंद्रासह अन्य ठिकाणी या ३५ बालमातांची प्रसुती व प्रसूतिपूर्व तपासणी झाली आहे. रुग्णालयांनी त्यासंदर्भात कोणतीही कारवाई न केल्याने त्या रुग्णालयाच्या तत्कालीन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध देखील गुन्हे दाखल केले जात आहेत. मात्र, महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू विभागाकडे ही माहिती असतानादेखील त्यांनी पोलिसांना का कळविले नाही, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
करमाळ्यातील महात्मा फुले समाजसेवा मंडळ संस्थेच्या जिल्हा समन्वयक रजनीगंधा गायकवाड यांनी ती माहिती ‘आरटीआय’मधून मागितली होती. त्यावेळी हा गंभीर प्रकार उजेडात आला. आता महापालिका आयुक्तांनी नेमलेल्या डॉक्टरांच्या सात पथकांच्या अहवालात आणखी किती बालमातांच्या नोंदी सापडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, या नोंदी तपासताना प्रसूत महिलांच्या आधारकार्डची पडताळणी करून वयाची खात्री करावी लागणार आहे.
अहवालानंतर पुढील कार्यवाही
दोन वर्षांपूर्वीच्या ३५ बालमातांचा सखोल अहवाल द्यावा. महापालिकेच्या दवाखान्यासह शहरातील सर्वच महिला रुग्णालयातील प्रसूतीच्या संशयित नोंदी तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचा अहवाल संबंधित पथकांकडून प्राप्त झाल्यावर पुढील कार्यवाही केली जाईल.
- डॉ. सचिन ओम्बासे, महापालिका आयुक्त, सोलापूर महापालिका
वळसंग, मोहोळ अन् कोल्हापूर, पुण्यातील बालमाता
महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू विभागाने महात्मा फुले समाजसेवा मंडळ या संस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार २०२५ व २०२६ या काळातील ८५ बालमाता आहेत. महापालिकेच्या नागरी आरोग्य केंद्रांमध्ये उपचार घेतलेल्या अल्पवयीन मुलींची संख्या ३५ आहे. बाकीच्या ५० विवाहित अल्पवयीन मुलींनी खासगी व सहकारी रुग्णालयात उपचार घेतल्याचे त्या माहितीत नमूद आहे. विशेष बाब म्हणजे यातील काही बालमाता वळसंग (ता. दक्षिण सोलापूर), मोहोळ, कोल्हापूर, पुणे (आंबेगाव) येथील असल्याचे समोर आले आहे.
