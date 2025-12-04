सोलापुरातील धक्कादायक घटना! व्हिडिओ बनवून तृतीयपंथी ‘स्विटी’ची प्रेमातून आत्महत्या; शुक्रवारी विवाह असलेला तरुण जेरबंद, काय आहे नेमका प्रकार, वाचा...

सोलापूर : तरुणाबरोबर असलेल्या प्रेमसंबंधांतून पाच वर्षांपासून एकत्र राहणाऱ्या प्रकाश व्यंकप्पा कोळी (स्विटी, वय २२) या तृतीयपंथीने गुरुवारी (ता. ४) बाळे परिसरातील भाड्याच्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याचे कारण म्हणजे, तो तरुण स्विटीला सोडून दुसऱ्या तरुणीशी विवाह करणार होता. या प्रकरणात उद्या (शुक्रवारी) विवाह असलेल्या सुजित अप्पासाहेब जमादार (रा. वैद्यवाडी, प्रियांका चौक, सोलापूर) यास पोलिसांनी अटक केली आहे.
संशयित आरोपी सुजितचे वय सध्या २३ असून त्याचे पाच वर्षांपासून प्रकाशसोबत (स्विटी) प्रेमसंबंध होते. काही महिन्यांपूर्वी दोघांनीही बाळे परिसरातील साईननगरात भाड्याने खोली केली होती. त्याच ठिकाणी ते काही महिने राहिले. अलीकडे सुजित त्याच्या घरी राहायला होता. स्विटी राहत असलेल्या घराचे भाडे सुजितच देत होता. पण, इतके वर्षे माझ्यासोबत प्रेमाचे नाटक करून राहिलेला सुजित दुसऱ्याच तरुणीशी विवाह करत असल्याने तृतीयपंथी प्रकाश मानसिकदृष्ट्या खचला होता. त्यातून त्याने व्हिडिओ तयार करून गुरुवारी (ता. ४) भाड्याच्या खोलीत गळफास घेतला
त्याला बेशुद्ध अवस्थेत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पण, त्याचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच फौजदार चावडी पोलिस घटनास्थळी पोचले. याप्रकरणी नागेश व्यंकप्पा कोळी (रा. विद्या नगर, शेळगी) याने फौजदार चावडी पोलिसांत फिर्याद दिली. त्यावरुन पोलिसांनी सुजित जमादार यास अटक केली. सहायक पोलिस निरीक्षक रोहन खंडागळे तपास करीत आहेत.
व्हिडिओतून प्रकाश काय म्हणाला?
‘मी जे पाऊल उचलत आहे, त्याचा जिम्मेदार फक्त सुजित जमादार हा आहे. माझ्याशी लग्न केले, खोटे प्रेम केले, आठ वर्षे राहिला आणि धोका दिला,’ असा व्हिडिओ प्रकाश व्यंकप्पा कोळी (स्विटी) या तृतीयपंथीने रडत रडत व्हिडिओ बनविला होता. आत्महत्येपूर्वी प्रकाशने तो व्हिडिओ त्याच्या बहिणीसह जवळच्यांना पाठविला होता.
हळदीच्या मंडपातून सुजितला अटक
प्रकाश कोळी या तृतीयपंथीच्या आत्महत्या प्रकरणात संशयित आरोपी सुजित जमादारला पोलिसांनी अटक केली आहे. डी-फार्मसीला शिकणाऱ्या तरुणीसोबत सुजितचा शुक्रवारी विवाह होणार होता. तो स्वत: मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह (एमआर) काम करीत होता. गुन्हा दाखल झाल्यावर पोलिसांनी त्याला हळदीच्या मंडपातून अटक केली आहे. त्याला उद्या (शुक्रवारी) न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.
