‘स्माइल डे’निमित्त इस्रायलच्या वाणिज्यदूतांचं खास आवाहन; कॅप्टन स्मित मच्छारांचाही उल्लेख

आज १ नोव्हेंबर रोजी ‘स्माइल डे’ साजरा केला जात आहे. ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने यानिमित्त खास उपक्रम हाती घेतला आहे. रोजच्या धावपळीत, कामाच्या ताणात आणि सततच्या चिंतेत हरवलेलं हसू पुन्हा चेहऱ्यावर आणणं, हा या उपक्रमामागचा उद्देश आहे. या उपक्रमाला मध्य-पश्चिम भारतासाठी इस्रायलचे वाणिज्य दूत यानिव रेवाच यांनीही शुभेच्छा दिल्या आहेत..इस्रायलचे मुंबईतील वाणिज्य दूत यानिव रेवाच यांनीही ‘स्माइल डे’निमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमधून त्यांनी या दिवसाच्या निमित्ताने हसण्याचा आणि आनंद पसरवण्याचा संदेश दिला आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये विमान हायजॅक होण्यापासून वाचवणाऱ्या कॅप्टन स्मित मच्छार यांचाही उल्लेख केला..Smile Day: सहजच सगळे हसत जगुया चला… हास्यदिनाच्या निमित्ताने.. .रेवाच यांनी म्हटलं की, कॅप्टन स्मित मच्छार यांनी भारत आणि इस्रायल या दोन्ही देशांतील लोकांना हसण्याचं एक सुंदर कारण दिलं आहे! आता तुमचा टर्न आहे. १ नोव्हेंबरला आपण सर्वांनी मिळून ‘स्माइल डे’ साजरा करूया असं आवाहनही त्यांनी केलंय. तुमच्या चेहऱ्यावर हसू आणणारं व्यक्ती किंवा गोष्ट कोणती? तुमचा तो खास क्षण #SmileDay या हॅशटॅगसह शेअर करा.इस्रायलपासून भारतापर्यंत, चला हसू एकमेकांपर्यंत पोहोचवूया अशी पोस्ट यानिव रेवाच यांनी केलीय..‘एपी ग्लोबल’ आणि ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या पुढाकारातून हास्योत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. यासाठी तुम्हाला कुठे जायची आवश्यकता नाही, तुम्ही जिथे आहात, तिथूनच मनमोकळं हसायचं आणि ते हसू इतरांपर्यंत पोहोचवायचं अशी या उपक्रमाची संकल्पना आहे..‘सकाळ’च्या या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी नागरिकांनी आपल्या मोबाईलमधून हसतानाचा फोटो किंवा व्हिडीओ काढायचा आहे. त्यानंतर १ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ९ वाजता #SmileDay या हॅशटॅगसह तो सोशल मीडियावर पोस्ट करायचा आहे. यासाठी खास ‘स्माइल फ्रेम’ उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. हा फोटो किंवा व्हिडीओ इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲपवरही शेअर करता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.