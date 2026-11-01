महाराष्ट्र बातम्या

‘स्माइल डे’निमित्त इस्रायलच्या वाणिज्यदूतांचं खास आवाहन; कॅप्टन स्मित मच्छारांचाही उल्लेख

Smile Day 2026 इस्रायलचे मुंबईतील वाणिज्य दूत यानिव रेवाच यांनीही ‘स्माइल डे’निमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमधून हसण्याचा आणि आनंद पसरवण्याचा संदेश दिला आहे.
Smile Day 2026

Smile Day 2026

Esakal

सूरज यादव
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आज १ नोव्हेंबर रोजी ‘स्माइल डे’ साजरा केला जात आहे. ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने यानिमित्त खास उपक्रम हाती घेतला आहे. रोजच्या धावपळीत, कामाच्या ताणात आणि सततच्या चिंतेत हरवलेलं हसू पुन्हा चेहऱ्यावर आणणं, हा या उपक्रमामागचा उद्देश आहे. या उपक्रमाला मध्य-पश्चिम भारतासाठी इस्रायलचे वाणिज्य दूत यानिव रेवाच यांनीही शुभेच्छा दिल्या आहेत.

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Smile Day