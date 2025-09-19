Praful Patel : लोकांशी जुळल्याशिवाय पक्ष वाढेल कसा? फुले, शाहू, आंबेडकर यांची विचारधारा कायम

नागपूर - ‘काम करणाऱ्या लोकांना शोधून काढून त्यांचा सन्मान केला पहिजे. परंतु, आपल्याबाबत आजही काही लोक दिशाभूल आणि संभ्रम पसरविण्याचे काम करीत असतात. पक्ष वाढीसाठी आपल्याला लोकांशी जुळल्याशिवाय पक्ष वाढेल कसा,’ असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी चिंतन शिबिरामध्ये पदाधिकारी कार्यकर्त्यांपुढे उपस्थित केला. .पटेल म्हणाले की, भाजपसोबत गेल्याने आजही आपल्यावर अनेक जण टीका करतात. पण सत्ता असल्याशिवाय आपण लोकांची सेवा करू शकत नाही. कधी अल्पसंख्याकांच्या मनात वेगळा विचार येतो, कधी वेगळ्या सेलला वेगळा विचार येतो, मराठा बांधवांचा मनात वेगळा विचार येतो, अतिशय समजुतीने पक्षाने दिशा देण्याचे काम केले आहे. आपली विचारधारा कायम ठेवत, आपली रुळावरून उतरून गेलेली गाडी परत आणण्याचे काम अजित पवार, सुनील तटकरे यांनी केल्याचे त्यांनी सांगितले..सत्तेत असल्याचा फायदा घेऊन पक्षाला लोकांचा मनात पोहोचविण्यासाठी आपली वेगळी ओळख कायम ठेवणे आपले काम असल्याचा सल्लाही त्यांनी या शिबिराला उपस्थित असलेल्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलताना दिला.ते म्हणाले की, विचारधारेपासून आपला पक्ष दूर जात नाही, पण काही लोक बोलतात त्याची किंमत पक्षाला मोजावी लागते, याचा विचार करायला हावा. आमची भूमिका फुले, शाहू, आंबेडकरांची असल्याचे अजित पवार यांनी दिल्लीला गेल्यावर स्पष्टच सांगितले होते..नागपूर महाराष्ट्रात येत नाही का?चिंतन शिबिरासाठी नागपूरची निवड का केली, यामागचा हेतू काय, काही राजकीय अजेंडा आहे का, असे प्रश्न सातत्याने विचारले जातात. विदर्भातील माणूस म्हणून विदर्भात हे शिबिर घेण्याच्या सूचना आपण केल्याचे सांगून त्यांनी नागपूर महाराष्ट्रात येत नाही का, राज्याचा भाग नाही का? असा सवाल त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.