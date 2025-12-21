Solapur Stone Labyrinth: सोलापुराच्या माळरानात सापडला 15 रिंगणांचा दगडी चक्रव्यूह; 2 हजार वर्षांपूर्वीचा रोमन ठसा समोर आला

अरविंद मोटेHistorical Significance of the Solapur Stone Labyrinth: बोरामणी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे दगडी चक्रव्यूह हे कलावंतीणी कोडे नसून तेर-रोम व्यापारी मार्गाच्या पाऊलखुणा आहेत. १५ रिंगण असलेले दगडी चक्रव्यूह कड्याच्या संख्येनुसार देशातील सर्वांत मोठा तर क्षेत्राफळाच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकाचे दगडी चक्रव्यूह आहे. पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजमधील पुरातत्त्व अभ्यासक सचिन पाटील यांनी येथे नुकतीच भेट दिल्यानंतर ही माहिती पुढे आली आहे. .बोरामणी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील माळरानावर गवताळ सफारीजवळ जमिनीवर दगडी वर्तुळाकार दगडगोटे असलेल्या रचनेला स्थानिक नागरिक कलावंतीणीचे कोडे असे म्हणतात. मात्र, पुणे येथील डेक्कन कॉलेजमधील काताळशिल्पाचे अभ्यासक सचिन पाटील यांनी हे वर्तुळाकार चक्रव्यूह पाहून कोल्हापूर व तेर येथे प्राचीन काळी होणाऱ्या रोमन व्यापारी मार्गाच्या खुणा असल्याचे स्पष्ट केले. अशाप्रकारचे चक्रव्यूह सांगली, सातारा जिल्ह्यातही आढळतात. रोमन प्राचीन चलनी नाण्यावर हीच रचना पाहायला मिळते. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने देशातील सर्वांत मोठे चक्रव्यूह तमिळनाडूमधील गोडीमेडू येथे आढळते. मात्र सर्वाधिक रिंगण असलेले ह एकमेव दगडी चक्रव्यूह आहे.रोममधील व्यापाऱ्यांना बोरामणीहून तेरकडे जाण्याचा मार्ग दाखविणारे चक्रव्यूह आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. या चक्रव्यूहामुळे रोमन संस्कृतीच्या खुणा अधिक दृढ झाल्या आहेत..CBSE Recruitment 2025: मोठी बातमी! CBSE भरती 2025साठी अर्जाची अंतिम तारीख पुढे ढकलली; आता 'या' तारखेपर्यंत करा अर्ज.दगडगोटे अन् मातीपासून रचनालहान लहान दगडगोट्यांपासून बनवलेल्या या चक्रव्यूहात त्याच्या कड्यांमध्ये मातीचा एक वेगळा थर आहे. तो जमिनीच्या सुमारे १ ते १.५ इंच उंच आहे. यामुळे ही रचना शतकानुशतके अबाधित राहिली आहे. या दिशादर्शकाची रचना रोमन नाण्याप्रमाणे हुबेहूब दिसून येते. सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये लहान आकाराच्या अशाच ७, ९, ११ रिंगण असलेले चक्रव्यूह यापूर्वी सापडले आहेत..५० फूट लांब ५० रुंदआजपर्यंत भारतातील सर्वात मोठ्या वर्तुळाकार चक्रव्यूहात ११ वर्तुळ आहेत. मात्र, बोरामणी ५० फूट बाय ५० फूट व्यास असलेल्या या चक्रव्यूह रचनेत १५ वर्तुळ आहेत. याआधी तामिळनाडूतील गोडीमेडू येथील ५६ फूट बाय ५६ फूट लांबी, रुंदी असलेला चौरस दगडी चक्रव्यूह सर्वात मोठ्या क्षेत्रफळाची रचना नोंदवण्यात आली आहे. बोराणीचे हे चक्रव्यूह आजपर्यत नोंदवलेल्या संरचनेमधील क्षेत्रफळाच्या बाबतीत भारतात दुसऱ्या क्रमांकाचे आणि वर्तुळाकार रचनेत सर्वांत मोठे आहे..Marathi Weekly Tarot Horoscope: या आठवड्यात मेष, वृषभसह काही राशींना भेटणार नशीबाची नवी दिशा; वाचा साप्ताहिक टॅरो भविष्य.बोरामणी येथील दगडी चक्रव्यूह हे कलावंतीणीचे कोडे नाही. या रोमन व्यापारी मार्गाच्या पाऊलखुणाच आहेत. औंधजवळ आढळणाऱ्या चक्रव्यहूला स्थानिक लोक भुताचे कोडे म्हणत. योगेवाडी (जि. सांगली) येथेही कलावंतीणीचे कोडेच म्हणतात. मात्र लोकसंस्कृतीत अनाकलनीय गोष्टींना कलवंतीणीचा संदर्भ जोडण्याची पद्धत आहे.- सचिन पाटील, पुरातत्त्व संशोधक, पुणेया ठिकाणी आणखी दोन दगडी चक्रव्यूह आहेत. बोरामणी येथील गवताळ भागात ऐतिहासिक सर्व्हे करताना आणखी दोन चक्रव्यूह आढळून आले आहेत. त्या भागात गवत असल्यामुळे उन्हाळ्यात त्यावर संशोधन केले जाईल.- नितीन अणवेकर, इतिहास अभ्यासक, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.