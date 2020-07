सोलापूर शहरात कोरोनाचा हल्ला कर्त्या व्यक्तींवरच 

सोलापूर : मुंबईतील धारावी सारखा भाग कोरोनामुक्त होतोय मग सोलापूर का होत नाही? असाच प्रश्‍न सर्वांना पडला आहे. कोरोनाचे संकट कधी दूर होणार? याचे ठोस उत्तर सध्या तरी कोणाकडे नाही. महापालिका हद्दीत कोरोनाग्रस्तांची अन्‌ मृतांची वाढणारी संख्या सर्वांचीच झोप उडवू लागली आहे. महापालिका हद्दीत जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंतच्या तीन हजार 762 बाधितांचा अभ्यास करण्यात आला. 31 ते 50 या वयोगटातील सर्वाधिक एक हजार 226 बाधित आढळले आहेत. ज्या व्यक्ती उद्योग, व्यवसाय अथवा नोकरीच्या माध्यमातून घर चालवितात त्याच वयोगटातील व्यक्ती कोरोनाच्या रडारवर आल्या आहेत. सोलापूर महापालिका हद्दीतील एकूण बाधितांच्या तब्बल 32 टक्के बाधित 31 ते 50 वयोगटातील आहेत. घरातील कर्त्या व्यक्तीवरच कोरोनाचा हल्ला होऊ लागल्याने सध्याची वेळ काळजी करण्याची नाही तर काळजी घेण्याची आहे. बाधित होणाऱ्यांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर 16 ते 30 हा वयोगट असून या वयोगटातील 21 टक्के लोक बाधित झाले आहेत. 16 ते 50 या वयोगटातील व्यक्ती कोरोनाबाधित असले तरीही कोरोनामुळे मृत पावण्याचा धोका हा इतर आजार असलेल्या व्यक्ती आणि 60 वर्षावरील व्यक्तींना सर्वाधिक आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत महापालिका हद्दीतील 326 व्यक्तींचा (209 पुरुष व 117 महिला) कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी 60 वर्षावरील 215 व्यक्तींचा म्हणजे 65 टक्के व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. 51 ते 60 वयोगटातील 73 व्यक्तींचा म्हणजे 22 टक्के व्यक्तींचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. 31 ते 50 वयोगटातील 33 व्यक्तींचा (10.12 टक्के) व 16 ते 30 वयोगटातील पाच व्यक्तींचा (1.53 टक्के) कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. शुन्य ते 15 वयोगटातील 320 जण कोरोनाबाधित झाले होते. या वयोगटातील एकाही व्यक्तीचा मृत्यू झाला नाही ही देखील समाधानकारक बाब मानली जात आहे. सात दिवसांपेक्षा अधिक उपचार घेऊनही 92 जणांचा बळी

जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत मृत पावलेल्या 326 व्यक्तींपैकी 92 जणांवर (28.22 टक्के) सात दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीपासून रुग्णालयात उपचार सुरु होते. उपचार सुरु असतानाही त्यांचा मृत्यू झाला आहे. उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल झाल्यावर चोवीस तासांच्या आत 64 व्यक्तींचा (19.63 टक्के) मृत्यू झाला आहे. उपचार सुरु असताना चोवीस ते 48 तासांमध्ये 45 व्यक्तींचा (13.80 टक्के), उपचार सुरु असताना 48 ते 72 तासांमध्ये 38 व्यक्तींचा (11.65 टक्के) मृत्यू झाला आहे. तीन ते सात दिवसांचा उपचार घेतल्यानंतरही 87 जणांचा (26.68 टक्के) व्यक्तींचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचेही समोर आले आहे. आकडे बोलतात....

प्रभाग क्र. एकूण रुग्ण कोरोनामुक्त मृत्यू कंसातील आकडेवारी मृत्यूच्या टक्केवारीची

1 151 79 13 (8.61)

2 114 60 8 (7.02)

3 219 106 31 (14.16)

4 184 124 16 (8.70)

5 153 96 11 (7.19)

6 113 55 13 (11.50)

7 244 99 24 (9.84)

8 170 87 22 (12.94)

9 147 91 14 (9.52)

10 105 59 14 (13.33)

11 71 48 6 (8.45)

12 104 61 9 (8.65)

13 172 122 18(10.47)

14 251 192 18 (7.17)

15 130 73 11 (8.46)

16 123 78 9 (7.32)

17 127 88 9 (7.09)

18 154 109 10 (6.49)

19 98 77 7 (7.14)

20 79 38 9 (11.39)

21 148 50 13 (8.78)

22 60 37 7 (11.67)

23 113 40 7 (6.19)

24 176 41 9 (5.11)

25 116 27 2 (1.72)

26 145 45 11 (7.59)

ओळख न पटलेले 95 जण असून त्यातील 11 कोरोना मुक्त झाले आहेत तर पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे.

(स्थिती जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंतची, माहिती 3762 रुग्णांची) आकडे बोलतात

नागरी आरोग्य केंद्र रुग्ण कोरोनामुक्त मृत्यू कंसात आकडेवारी मृत्यूच्या टक्केवारीची

बाळे 123 71 8 (6.50)

भावनाऋषी 233 147 18 (7.73)

सिव्हील 196 148 16 (8.16)

दाराशा 297 159 22 (7.41)

देगाव 341 143 31 (9.09)

जिजामाता 403 299 41 (10.17)

जोडभावी पेठ 109 70 14 (12.84)

मजरेवाडी 274 65 11 (4.01)

मुद्रा सनसिटी 298 188 31 (10.40)

नई जिंदगी 92 61 9 (9.78)

रामवाडी 304 124 27 (8.88)

साबळे हॉस्पिटल 513 282 53 (10.33)

शेळगी 166 73 14 (8.43)

सोरेगाव 244 72 9 (3.69)

विडी घरकुल 116 67 16 (13.79)

ओळख न पटलेल्या 53 जणांपैकी 24 कोरोनामुक्त झाले असून सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे.

(स्थिती जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंतची, माहिती 3762 रुग्णांची)

