सोलापूर शहर पोलिसांनीच टाकला डाव अन्‌ ‘एमडी’ ड्रग विक्रीस आलेले दोघे अटकेत! पोलिसांचे व्हॅन पाहून दोघेही पळाले, पण वाटेत गाडीच बंद पडली अन्‌...

सोलापूर : मुंबईतून पुणेमार्गे ४६ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज घेऊन सोलापूर शहरात आलेल्या दोघांना जेलरोड पोलिसांनी अटक केली आहे. गुरुवारी (ता. २३) त्या दोन्ही तरुणांना पोलिसांनी न्यायालयात हजर केले होते. न्यायालयाने त्यांना चार दिवसांची (२६ एप्रिलपर्यंत) पोलिस कोठडी ठोठावली आहे. सुफियान फुलारी, तौफिक सय्यद अशी संशयितांची नावे आहेत. ड्रग्जचा पुरवठा करणाऱ्या दोघांना पकडण्यासाठी जेलरोड पोलिसांनीच डाव टाकला होता. त्यात दोघेही सहजपणे अडकले.
सोलापूर शहरातील तरुणांना त्यांच्या मागणीनुसार काही तरुण मुंबई, पुण्यातून एमडी ड्रग्ज आणून देतात, अशी माहिती सोलापूर शहर पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी त्यांना पकडण्यासाठी डाव रचला. त्यानुसार सुफियान व तौफिक चारचाकी गाडी घेऊन ‘एमडी’ ड्रग्ज घेऊन पुण्यातून सोलापूरच्या दिशेने निघाले. ग्रामीण पोलिसांची हद्द सहजपणे पार करीत दोघेही सोलापूर शहरात आले. ज्याने ड्रग्जची मागणी केली होती, त्याने दोघांनाही विजापूर वेशीत बोलावून घेतले. सुफियान व तौफिक चारचाकी घेऊन बुधवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास विजापूर वेशीत आले. सुरवातीला दोघांनीही आजूबाजूचा अंदाज घेतला. एकजण गाडीच्या स्टिअरिंगवर बसूनच होता. त्यावेळी त्यांनी परिसरात पोलिसांच्या दोन गाड्या पाहिल्या आणि त्यांना संशय आला. त्यावेळी त्यांनी चारचाकी रूपाभवानी मंदिरमार्गे तुळजापूरच्या दिशेने घेतली.
जेलरोड पोलिसांची दोन पथके त्यांचा पाठलाग करीत होते, पण तामलवाडीच्या टोल नाक्याजवळ त्यांची गाडी बंद पडली. गाडीतून उतरून दोघेही पळून जाऊ लागले. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना पकडले. त्यांच्या चारचाकीसह एमडी ड्रग्ज असा मुद्देमाल जप्त केला आहे. पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार, उपायुक्त विजय कबाडे, सहायक पोलिस आयुक्त प्रताप पोमण, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शिवाजी राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी ही कामगिरी पार पाडली. सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप पाटील तपास करीत आहेत.
‘जेलरोड’चे पथक मुंबईला रवाना
जेलरोड पोलिसांनी एमडी ड्रग्ज घेऊन आलेल्या सुफियान फुलारी, तौफिक सय्यद यांना अटक केली आहे. त्यातील तौफिक पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून, त्याच्यावर एमडी ड्रग्जप्रकरणी पुण्यात पूर्वीचा गुन्हा दाखल आहे. त्यांच्याकडील तपासात मुंबई कनेक्शन समोर आले आहे. पुढील तपासासाठी सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप पाटील यांचे पथक मुंबईला रवाना झाले आहे.
