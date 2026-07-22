पोलिसांचीच चोरट्याला मदत! ९० हजारांची पगार असलेल्या सहायक फौजदारानंतर आता ७० हजारांची पगार असलेला पोलिस गाडीचा चालक शिपाई पण निलंबित, वाचा..

सोलापूर : बाजारभावापेक्षा कमी दराने सोने देण्याच्या बहाण्याने सांगलीतील एका शेतकऱ्याची रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांच्या टोळीने २८ लाखांची फसवणूक केली. यात गुन्हेगारांना सोलापुरातील सलगर वस्ती पोलिस ठाण्यातील सहायक पोलिस उपनिरीक्षक (एएसआय) अतुल सिद्रामप्पा न्यामणे (वय ५५) व पोलिस गाडीचा चालक आकाश राठोड (वय ४१) यांनी मदत केल्याचे निष्पन्न झाले. चालकास शहर गुन्हे शाखेने अटक केली असून, त्याला न्यायालयाने एक दिवसाची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे. या दोघांनाही पोलिस आयुक्तांनी निलंबित केले आहे.
सांगलीतील खानापूर तालुक्यातील बलवडी येथील शेतकरी अमर सुनील तुपे (वय ३०) यांना टोळीप्रमुख लखन रामचंद्र ठोंबरे (वय ३४, रा. विटा, जि. सांगली) याने बाजारभावापेक्षा ५ हजार रुपये प्रतितोळा कमी दराने बिलासह सोने देण्याचे आमिष दाखवले. या आमिषाला बळी पडून तुपे यांनी जानेवारीत सहा लाख रुपये दिले होते. त्यानंतर रेल्वेने सोने येणार असल्याचे सांगून लखन ठोंबरेने तुपे यांना २ एप्रिलला सोलापूर रेल्वे स्टेशनमागील गेटसमोरील रस्त्यावर बोलावले. त्याठिकाणी तुपे यांनी ठोंबरेला २२ लाख रुपये रोख दिले. त्याचवेळी तेथे अचानक पोलिस गाडी आली व संशयितांना घेऊन गेली. याबद्दल संशय आल्याने तुपे यांनी सदर बझार पोलिसांत फसवणूक झाल्याची फिर्याद दिली होती.
हा गुन्हा क्राईम ब्रॅंचकडे वर्ग झाला. पोलिस उपनिरीक्षक मनोज मोरे यांनी तपास हाती घेतला आणि सोलापुरातील अवंती नगरातून मुख्य संशयित लखन ठोंबरेला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडील चौकशीनंतर मध्यस्थी करणारा हरी मोहन केकडे (वय ५०, रा. वैराग, बार्शी), सहायक फौजदार अतुल सिद्रामप्प न्यामणे यास अटक केली. त्यानंतर पोलिसांनी रितेश कांबळे व ज्ञानेश्वर अवघडे यांनाही अटक केली. पण, फिर्यादीने पोलिसांना सांगितल्याप्रमाणे दुसरा पोलिस कोण होता, याचा तपास झाला. त्यावेळी पोलिस गाडी घेऊन आलेला चालक राठोडचाही गुन्ह्यातील सहभाग समोर आला. सध्या सर्व संशयित पोलिस कोठडीत आहेत.
ठोंबरेच्या गाडीत पोलिसांचा लाल-निळा दिवा
आमिष दाखवून लोकांना फसवणाऱ्या टोळीचा प्रमुख लखन ठोंबरे याच्याकडे ३५ ते ४० लाखांची कार आहे. कारला त्याने गॉगल ग्लास (काळी काच) बसवली आहे. कारमध्ये वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या गाडीचा लाल-निळा दिवा आढळला. गुन्ह्यात पोलिसांनी त्याची १०० क्रमांक असलेली गाडी जप्त केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ९० हजार रुपये पगार असलेला सहायक फौजदार न्यामणे व ८० हजार पगारदार चालक राठोड यांनी ठोंबरेला यापूर्वीही सात-आठवेळा मदत केल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.
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