महाराष्ट्र बातम्या

सोलापूर पोलिसांचा निर्णय! भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व श्री बसवेश्वर जयंती मिरवणुकांत डॉल्बी-डीजे वापरण्यावर बंदी, आदेश काय आहे? वाचा...

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व श्री महात्मा बसवेश्वर जयंती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर शहरात निघणाऱ्या मिरवणुकांत डीजे साऊंड सिस्टिमच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे.
solapur city cp m raj kumar

sakal

तात्या लांडगे
Updated on

हीतात्या लांडगे

१४ एप्रिलपासून शहरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सवाला सुरुवात झाली आहे. रविवारी (ता. १९) मिरवणुका काढण्यात येणार आहेत. २० एप्रिल रोजी बसवजयंती असून त्यानिमित्त देखील मिरवणुका निघणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर डीजे सिस्टिमचा मोठ्या आवाजात वापर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पोलिस प्रशासनाने १७ एप्रिल ते २१ एप्रिल रोजी रात्री बारापर्यंत या कालावधीत आयोजित मिरवणुका, सार्वजनिक कार्यक्रमात आणि कोणत्याही व्यक्ती अथवा आयोजकांच्या कार्यक्रमात डॉल्बी- डीजे सिस्टिमचा वापर करण्यावर प्रतिबंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी झालेल्या गणेशोत्सवापासून पुढील सर्व सण - उत्सवावेळी देखील पोलिस आयुक्तांच्या याच आदेशानुसार कार्यवाही झाली आहे.

मोठ्या आवाजामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊन कानाचे विकार, छातीचा त्रास आणि इतरही शारीरिक समस्या उद्भवू शकतात, असे पोलीस प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वीही सोलापूर शहरात निघालेल्या मिरवणुकांमध्ये डॉल्बी सिस्टिममुळे त्रास व अपघाताच्या घटना घडल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आदेशाचे उल्लंघन केल्यास "ही" कारवाई

लेझर व बीम लाईटवरही बंदी

